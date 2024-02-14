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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240214/lubnandan-israilin-kuzeyine-roket-saldirisi-1080720363.html
Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine roket saldırısı
Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine roket saldırısı
Sputnik Türkiye
Lübnan’dan İsrail'in kuzeyindeki Safed kentine düzenlenen roket saldırısında bir İsraillinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı bildirildi. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
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İsrail basınının hastane kaynaklarından aktardığı habere göre, ülkenin kuzeyindeki Safed kentine isabet eden roket sonucu bir İsrailli ölürken, saldırıda 4'ü orta, 3'ü hafif olmak üzere toplam 7 İsraillinin yaralandığı belirtildi.İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada da Lübnan'dan Netua, Manara ve kuzeydeki bir askeri üsse bir dizi roket atıldığını, ordunun atışların yapıldığı noktaları misilleme ateşine tuttuğu kaydedildi.Lübnan Hizbullahı'ndan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı çatışmalar yaşanıyor.Çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 86 bin, İsrail'de 100 bine yakın sivilin evlerini terk ederek yerinden olduğu belirtiliyor.Hizbullah ile İsrail ordusu arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi ve kara sınırının çizilmesi için arabulucu konumundaki ABD ve Fransa'dan heyetler farklı aralıklarla Tel Aviv ve Beyrut'u ziyaret etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240214/israilin-gazze-saldirilarinda-131-gun-1080715009.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, hizbullah, lübnan, ortadoğu
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, hizbullah, lübnan, ortadoğu

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine roket saldırısı

12:30 14.02.2024
© AP Photo / Hussein Mallaİsrail Lübnan sınır hava saldırı
İsrail Lübnan sınır hava saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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Lübnan’dan İsrail'in kuzeyindeki Safed kentine düzenlenen roket saldırısında bir İsraillinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.
İsrail basınının hastane kaynaklarından aktardığı habere göre, ülkenin kuzeyindeki Safed kentine isabet eden roket sonucu bir İsrailli ölürken, saldırıda 4'ü orta, 3'ü hafif olmak üzere toplam 7 İsraillinin yaralandığı belirtildi.
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada da Lübnan'dan Netua, Manara ve kuzeydeki bir askeri üsse bir dizi roket atıldığını, ordunun atışların yapıldığı noktaları misilleme ateşine tuttuğu kaydedildi.
Lübnan Hizbullahı'ndan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı çatışmalar yaşanıyor.
Çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 86 bin, İsrail'de 100 bine yakın sivilin evlerini terk ederek yerinden olduğu belirtiliyor.
Hizbullah ile İsrail ordusu arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi ve kara sınırının çizilmesi için arabulucu konumundaki ABD ve Fransa'dan heyetler farklı aralıklarla Tel Aviv ve Beyrut'u ziyaret etmişti.
İsrail ordusu Gazze Şeridi saldırılarını sürdürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
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