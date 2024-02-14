https://sputniknews.com.tr/20240214/israilin-gazze-saldirilarinda-131-gun-1080715009.html

İsrail’in Gazze saldırılarında 131. gün

İsrail’in Gazze saldırılarında 131. gün

Sputnik Türkiye

Ateşkese yanaşmayarak kara harekatını birçok Filistinli için sığınak niteliği taşıyan Mısır sınırındaki Refah kentine doğru yoğunlaştıran İsrail ordusu, halkı... 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T11:06+0300

2024-02-14T11:06+0300

2024-02-14T11:06+0300

israil- filistin çatışması

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israil

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benyamin netanyahu

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişinin öldürüldüğü bildirilirken, Al Jazeera televizyonu, Gazze Şeridi’nde İsrail’in hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçağının, Gazze Şeridi’nde temel ihtiyaç mallarını almak için yola koyulan bir ailenin içinde bulunduğu otomobile saldırdığı bildirildi.Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesinde de İsrailli keskin nişancıların açtığı ateş sonucu 3 Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı.Daha önce Al Jazeera muhabiri Abu Omar ve operatör Ahmed Matar, İsrail’in Refah şehrine yönelik düzenlediği hava saldırısında yaralanmıştı.İsrail ordusunun dün Refah şehrine gerçekleştirdiği saldırıda en az 50 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.Ayrıca şehrin kuzeyinde ve merkezinde yer alan iki caminin hasar aldığı belirtilmişti.Bununla birlikte sağlık kaynakları, Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evin hedef alındığını, Deyrul Belah'ın doğusunda da bir mevzinin vurulduğunu aktardı.Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralananların olduğu kaydedildi.Güneydeki Han Yunus kentinin El-Karara bölgesine de İsrail'e ait helikopterlerden ateş açıldığı, El-Megazi Mülteci Kampı'nın doğusuna da yoğun şekilde ateş açıldığı ifade edildi.İsrail güçlerinin, Gazze kentinin kuzeyindeki El-Cela Caddesi'nde sivil bir aracı hedef alması sonucu aralarında kadın ve çocukların olduğu 6 kişi hayatını kaybetti.Gazze'nin Ez-Zeytun Mahallesi'nde de İsrail'e ait insansız hava araçlarıyla (İHA) Ali bin Ebi Talib Camisi çevresinin hedef alınması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrasıHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme' gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda bin 200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 232'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 569 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 394 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 192 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi üyesi, 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20240214/netanhayu-gazzede-ateskes-taleplerini-reddetmekte-kararli-1080712789.html

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ortadoğu, israil, israil-filistin, gazze şeridi, gazze ablukası, benyamin netanyahu, abd