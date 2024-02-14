https://sputniknews.com.tr/20240214/kurtlar-vadisinin-yeni-dizisi-kurtlar-vadisi-kaos-geliyor-1080705707.html
Kurtlar Vadisi'nin yeni dizisi 'Kurtlar Vadisi Kaos' geliyor
Kurtlar Vadisi'nin yeni dizisi 'Kurtlar Vadisi Kaos' geliyor
Sputnik Türkiye
İlk kez 15 Ocak 2003 yılında ekranlara gelen Kurtlar Vadisi'den yeni dizi geliyor. 'Kurtlar Vadisi Kaos' yayınlacağı bildirilen dizinin ne zaman başlayacağı ve... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T00:07+0300
2024-02-14T00:07+0300
2024-02-14T00:07+0300
yaşam
kurtlar vadisi
kurtlar vadisi vatan
kurtlar vadisi darbe
kurtlar vadisi
diriliş ertuğrul (dizi)
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Türkiye'de yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran ve serisinin devamı niteliğindeki yeni proje 'Kurtlar Vadisi Kaos' yayınlacağı bildirildi.Dizideki Polat Alemdar karakterine yeniden hayat verecek olan Necati Şaşmaz, politik, mafya ve aksiyon türünde olan dizinin yeni bölümleri bir dijital platformda başlayacağını duyurdu.Kaos dizisinin oyuncu kadrosu resmi olarak duyurulmadı. Ancak Necati Şaşmaz, Cahit Kayaoğlu, Defne Samyeli, Erhan Ufak gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer alacağı öne sürülüyor.Kurtlar Vadisi Kaos 2024 dizisinin, ne zaman başlayacağına dair herhangi bir açıklama gerçekleştirilmedi.Bu yeni dizinin, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayımlanacağı iddia ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240203/kurtlar-vadisi-dizisindeki-unlu-asmali-kahvesinde-yangin-cikti--1080341573.html
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kurtlar vadisi, kurtlar vadisi vatan, kurtlar vadisi darbe, kurtlar vadisi, diriliş ertuğrul (dizi)
kurtlar vadisi, kurtlar vadisi vatan, kurtlar vadisi darbe, kurtlar vadisi, diriliş ertuğrul (dizi)
Kurtlar Vadisi'nin yeni dizisi 'Kurtlar Vadisi Kaos' geliyor
İlk kez 15 Ocak 2003 yılında ekranlara gelen Kurtlar Vadisi'den yeni dizi geliyor. 'Kurtlar Vadisi Kaos' yayınlacağı bildirilen dizinin ne zaman başlayacağı ve oyuncu kadrosu resmi olarak duyurulmadı.
Türkiye'de yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran ve serisinin devamı niteliğindeki yeni proje 'Kurtlar Vadisi Kaos' yayınlacağı bildirildi.
Dizideki Polat Alemdar karakterine yeniden hayat verecek olan Necati Şaşmaz, politik, mafya ve aksiyon türünde olan dizinin yeni bölümleri bir dijital platformda başlayacağını duyurdu.
Kaos dizisinin oyuncu kadrosu resmi olarak duyurulmadı. Ancak Necati Şaşmaz, Cahit Kayaoğlu, Defne Samyeli, Erhan Ufak gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer alacağı öne sürülüyor.
Kurtlar Vadisi Kaos 2024 dizisinin, ne zaman başlayacağına dair herhangi bir açıklama gerçekleştirilmedi.
Bu yeni dizinin, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayımlanacağı iddia ediliyor.