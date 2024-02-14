Kremlin Sözcüsü: Rusya’nın özel operasyonu zamanla kolektif Batı’ya karşı savaş biçimini aldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
5 dk
SEYİR HALİ
'Prosopagnozi, yüzleri tanıyamama hastalığı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:01
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Seçimin kaderini emekliler mi belirleyecek?
10:30
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Milli halterci Avrupa rekoru kırdı
12:07
83 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
5 dk
FUTBOL SAATİ
Fenerbahçe'nin 30 yıllık 25. hafta macerası
14:07
52 dk
ANKARA FARKI
Filistinli Gazeteci Takiya: ABD ve Batı ‘üç maymunu’ oynuyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
5 dk
EKSEN
‘Kızıldeniz'deki durumla fiili olarak küçük ölçekte IMEC Koridoru’nun uygulandığını görüyoruz’
16:07
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
5 dk
SEYİR HALİ
'Kahvede küresel ısınma tehlikesi söz konusu'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'de adaylık istifaları
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
6 dk
GÜN ORTASI
Sevgililer Günü'ne tüketici bakışı
12:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:01
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Bankacılık hizmeti bankaların tekelinden çıkıyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:01
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Tersine beyin göçü mümkün mü?
15:07
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Kırgızistan liderinden ABD’ye ‘İç işlerimize karışmayın’ uyarısı
17:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
14 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: F-16 anlaşması, F-35 sözleşmesinin akıbetini yaşayabilir
18:23
3 dk
SESLİ HABER
İran’a yatırımda Rusya birinci
18:33
2 dk
TARİHTE BUGÜN
14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?
18:41
4 dk
SESLİ HABER
Rusya: Batı’nın varlıklarımızın çalmasına karşılık vereceğiz
18:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
10 dk
SEÇİM 2024
Partilerin üye sayıları son bir yılda nasıl değişti?
19:11
108 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240214/kremlin-sozcusu-rusyanin-ozel-operasyonu-zamanla-kolektif-batiya-karsi-savas-bicimini-aldi-1080743555.html
Kremlin Sözcüsü: Rusya’nın özel operasyonu zamanla kolektif Batı’ya karşı savaş biçimini aldı
Kremlin Sözcüsü: Rusya’nın özel operasyonu zamanla kolektif Batı’ya karşı savaş biçimini aldı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyonun zamanla kolektif Batı’ya karşı savaş biçimini aldığını, ancak bunun... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T20:58+0300
2024-02-14T21:00+0300
dmitriy peskov
dünya
israil
israil-filistin
hamas
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1e/1080190524_0:243:2778:1806_1920x0_80_0_0_a5f90eb4d1b49e34d6fcf88d55c2ea20.jpg
‘Gelecek Teknolojileri Forumunda’ gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyonun zamanla kolektif Batı’ya karşı savaş biçimini aldığını, bundan dolayı süreleri uzasa dahi operasyonun nihayetinde tüm hedeflerine ulaşacağını söyledi.Peskov, “Özel askeri operasyon Ukrayna’ya karşı başlatılmıştı, fakat zamanla kolektif Batı’ya karşı bir savaş biçimini aldı. ABD liderliğindeki kolektif Batı ülkelerinin bu çatışmaya doğrudan dahil olduğu bir savaş. Evet, bu durum operasyonun biraz daha uzun sürmesine neden olabilir. Ancak bu durum, olayların gidişatını değiştiremez. Özel askeri operasyon, verilen tüm görevler tamamlanıncaya kadar devam edecek” diye konuştu.‘Hamas’ın rehinesi olan Rus vatandaşlarının serbest bırakılmasına yönelik temaslar kolay yürümüyor’Rusya’nın Hamas’ın rehinesi olan Rus vatandaşlarının serbest bırakılmasına yönelik temaslara devam ettiğine dikkat çeken Peskov, şunları söyledi:‘İsrail’in Refah’a yönelik saldırıları Rusya için özel bir endişe kaynağıdır’İsrail'in Refah’a yönelik saldırılarını Rusya için özel bir endişe kaynağı olarak nitelendiren Peskov, “Refah'ta çok sayıda Filistinli toplandı ve elbette ki Refah’a yönelik saldırılar, ölü sayısının kat kat artmasına yol açabilir. Bu bizi özellikle endişelendiren bir konudur. Oradan gelen haberleri çok dikkatli bir şekilde takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240214/refahtaki-gocmenler-cocuklarim-tavuk-kafeslerinde-uyuyor-1080729365.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1e/1080190524_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_3979e5d6c16c8325ebeb168e6e20e85b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dmitriy peskov, israil, israil-filistin, hamas
dmitriy peskov, israil, israil-filistin, hamas

Kremlin Sözcüsü: Rusya’nın özel operasyonu zamanla kolektif Batı’ya karşı savaş biçimini aldı

20:58 14.02.2024 (güncellendi: 21:00 14.02.2024)
© Sputnik / Павел БедняковKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyonun zamanla kolektif Batı’ya karşı savaş biçimini aldığını, ancak bunun operasyonun tüm hedeflere ulaşmasını engellemeyeceğini belirtti.
‘Gelecek Teknolojileri Forumunda’ gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyonun zamanla kolektif Batı’ya karşı savaş biçimini aldığını, bundan dolayı süreleri uzasa dahi operasyonun nihayetinde tüm hedeflerine ulaşacağını söyledi.
Peskov, “Özel askeri operasyon Ukrayna’ya karşı başlatılmıştı, fakat zamanla kolektif Batı’ya karşı bir savaş biçimini aldı. ABD liderliğindeki kolektif Batı ülkelerinin bu çatışmaya doğrudan dahil olduğu bir savaş. Evet, bu durum operasyonun biraz daha uzun sürmesine neden olabilir. Ancak bu durum, olayların gidişatını değiştiremez. Özel askeri operasyon, verilen tüm görevler tamamlanıncaya kadar devam edecek” diye konuştu.

‘Hamas’ın rehinesi olan Rus vatandaşlarının serbest bırakılmasına yönelik temaslar kolay yürümüyor’

Rusya’nın Hamas’ın rehinesi olan Rus vatandaşlarının serbest bırakılmasına yönelik temaslara devam ettiğine dikkat çeken Peskov, şunları söyledi:
“Temaslarımıza devam ediyoruz. Ana görevlerimizden biri, rehin kalan Rus vatandaşlarının serbest bırakılması ve güvenliklerinin sağlanması için ilgili tüm taraflarla temasları sürdürmektir. Temaslar kolay olmasa da bunun gerçekleşeceğini umuyoruz. Ve tabii ki tüm tarafları, sivil kayıplara yol açmayacak eylemler yapmaya çağırıyoruz.”

‘İsrail’in Refah’a yönelik saldırıları Rusya için özel bir endişe kaynağıdır’

İsrail'in Refah’a yönelik saldırılarını Rusya için özel bir endişe kaynağı olarak nitelendiren Peskov, “Refah'ta çok sayıda Filistinli toplandı ve elbette ki Refah’a yönelik saldırılar, ölü sayısının kat kat artmasına yol açabilir. Bu bizi özellikle endişelendiren bir konudur. Oradan gelen haberleri çok dikkatli bir şekilde takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Refah'taki göçmenler: Çocuklarım tavuk kafeslerinde uyuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
MULTİMEDYA
Refah'taki göçmenler: Çocuklarım tavuk kafeslerinde uyuyor
18:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала