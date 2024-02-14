https://sputniknews.com.tr/20240214/kremlin-sozcusu-rusyanin-ozel-operasyonu-zamanla-kolektif-batiya-karsi-savas-bicimini-aldi-1080743555.html

Kremlin Sözcüsü: Rusya’nın özel operasyonu zamanla kolektif Batı’ya karşı savaş biçimini aldı

Kremlin Sözcüsü: Rusya’nın özel operasyonu zamanla kolektif Batı’ya karşı savaş biçimini aldı

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyonun zamanla kolektif Batı’ya karşı savaş biçimini aldığını, ancak bunun... 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T20:58+0300

2024-02-14T20:58+0300

2024-02-14T21:00+0300

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‘Gelecek Teknolojileri Forumunda’ gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyonun zamanla kolektif Batı’ya karşı savaş biçimini aldığını, bundan dolayı süreleri uzasa dahi operasyonun nihayetinde tüm hedeflerine ulaşacağını söyledi.Peskov, “Özel askeri operasyon Ukrayna’ya karşı başlatılmıştı, fakat zamanla kolektif Batı’ya karşı bir savaş biçimini aldı. ABD liderliğindeki kolektif Batı ülkelerinin bu çatışmaya doğrudan dahil olduğu bir savaş. Evet, bu durum operasyonun biraz daha uzun sürmesine neden olabilir. Ancak bu durum, olayların gidişatını değiştiremez. Özel askeri operasyon, verilen tüm görevler tamamlanıncaya kadar devam edecek” diye konuştu.‘Hamas’ın rehinesi olan Rus vatandaşlarının serbest bırakılmasına yönelik temaslar kolay yürümüyor’Rusya’nın Hamas’ın rehinesi olan Rus vatandaşlarının serbest bırakılmasına yönelik temaslara devam ettiğine dikkat çeken Peskov, şunları söyledi:‘İsrail’in Refah’a yönelik saldırıları Rusya için özel bir endişe kaynağıdır’İsrail'in Refah’a yönelik saldırılarını Rusya için özel bir endişe kaynağı olarak nitelendiren Peskov, “Refah'ta çok sayıda Filistinli toplandı ve elbette ki Refah’a yönelik saldırılar, ölü sayısının kat kat artmasına yol açabilir. Bu bizi özellikle endişelendiren bir konudur. Oradan gelen haberleri çok dikkatli bir şekilde takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240214/refahtaki-gocmenler-cocuklarim-tavuk-kafeslerinde-uyuyor-1080729365.html

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