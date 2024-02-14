https://sputniknews.com.tr/20240214/refahtaki-gocmenler-cocuklarim-tavuk-kafeslerinde-uyuyor-1080729365.html
Refah'taki göçmenler: Çocuklarım tavuk kafeslerinde uyuyor
Refah'taki göçmenler: Çocuklarım tavuk kafeslerinde uyuyor
Sputnik Türkiye
Refah kentinin nüfusu 300 bin kişi. Şimdi ise neredeyse 2 milyon kişinin yaşadığı kent fazlasıyla kalabalık. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T18:15+0300
2024-02-14T18:15+0300
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Yeterli ev olmaması bir yana, insanlar yatak ve döşek de bulamıyor. Birkaç aile kümes hayvanlarının yetiştirildiği bir çiftliğe sığındı ve şimdi tavuk kafeslerinde uyuyor. Sputnik, Gazze’de yaşayan fakat İsrail’in operasyonunun başlamasıyla güneye kaçmak zorunda kalan Hanun ailesinin fertleri ile görüştü.
https://sputniknews.com.tr/20240213/israil-ile-hamas-6-haftalik-ateskesin-nihai-taslagini-ele-alacak-1080692028.html
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Refah'taki göçmenler: Çocuklarım tavuk kafeslerinde uyuyor
Sputnik Türkiye
Refah'taki göçmenler: Çocuklarım tavuk kafeslerinde uyuyor
2024-02-14T18:15+0300
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video, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin
video, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin
Refah'taki göçmenler: Çocuklarım tavuk kafeslerinde uyuyor
Refah kentinin nüfusu 300 bin kişi. Şimdi ise neredeyse 2 milyon kişinin yaşadığı kent fazlasıyla kalabalık.
Yeterli ev olmaması bir yana, insanlar yatak ve döşek de bulamıyor. Birkaç aile kümes hayvanlarının yetiştirildiği bir çiftliğe sığındı ve şimdi tavuk kafeslerinde uyuyor.
Sputnik, Gazze’de yaşayan fakat İsrail’in operasyonunun başlamasıyla güneye kaçmak zorunda kalan Hanun ailesinin fertleri ile görüştü.