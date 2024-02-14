https://sputniknews.com.tr/20240214/refahtaki-gocmenler-cocuklarim-tavuk-kafeslerinde-uyuyor-1080729365.html

Refah'taki göçmenler: Çocuklarım tavuk kafeslerinde uyuyor

Refah'taki göçmenler: Çocuklarım tavuk kafeslerinde uyuyor

Sputnik Türkiye

Refah kentinin nüfusu 300 bin kişi. Şimdi ise neredeyse 2 milyon kişinin yaşadığı kent fazlasıyla kalabalık. 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T18:15+0300

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Yeterli ev olmaması bir yana, insanlar yatak ve döşek de bulamıyor. Birkaç aile kümes hayvanlarının yetiştirildiği bir çiftliğe sığındı ve şimdi tavuk kafeslerinde uyuyor. Sputnik, Gazze’de yaşayan fakat İsrail’in operasyonunun başlamasıyla güneye kaçmak zorunda kalan Hanun ailesinin fertleri ile görüştü.

https://sputniknews.com.tr/20240213/israil-ile-hamas-6-haftalik-ateskesin-nihai-taslagini-ele-alacak-1080692028.html

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gazze şeridi

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Refah'taki göçmenler: Çocuklarım tavuk kafeslerinde uyuyor Sputnik Türkiye Refah'taki göçmenler: Çocuklarım tavuk kafeslerinde uyuyor 2024-02-14T18:15+0300 true PT4M28S

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