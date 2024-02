https://sputniknews.com.tr/20240214/karacaoglana-ait-turkuyu-dinletti-gozyaslarina-hakim-olamadi-nicin-hep-haksizlik-bunlara-oluyor-1080726717.html

Karacaoğlan'a ait türküyü dinletti, gözyaşlarına hakim olamadı: Niçin hep haksızlık bunlara oluyor?

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, Erzincan İliç'teki maden ocağında meydana gelen toprak kayması ile Antalya'daki sel baskınını anımsatarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.Dengesi bozulan doğanın artık alarm vermeye başladığını dile getiren Akşener, "İktidarın iflah olmaz rant telaşı göz göre göre insanlarımızın hayatını tehlikeye sokuyor. Bitmek bilmeyen bu sorumsuzluğun faturasını da her defasında milletimiz ödüyor." diye konuştu.Millete, doğaya, toprağa yapılan bu ihaneti görmezden gelemeyeceklerini belirten Akşener, İliç'teki maden ocağındaki toprak kayması ile Antalya'daki sel felaketini yakından takip edeceklerini kaydetti.Ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunarak, AK Parti'nin aynı vaatleri tekrarlayan, miadını doldurmuş bir iktidar olduğunu belirten Akşener, şöyle konuştu:Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl fıtır sadakasını kişi başı 130 lira olarak belirlediğini aktaran Akşener, "Bu da aslında Diyanet İşleri Başkanlığının Mart ayı için belirlediği açlık sınırını gösteriyor. Yani fitre üzerinden hesap ettiğimizde bile açlık sınırı en düşük emekli maaşının 5 bin 600 lira üzerinde. Yani bugün Diyanet İşlerine göre bile milyonlarca emeklimiz açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor." değerlendirmesinde bulundu.Akşener, en düşük emekli maaşının derhal asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istedi.'Hataylılar, o gece 'Birbirinizden bir farkınız yok' dedi'Akşener, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerinin birinci yılını geçen hafta andıklarını hatırlatarak, 1 yıl geçmesine rağmen yaraların kapanmadığını söyledi.Meral Akşener, "Depremzede vatandaşlarımızın depremin birinci haftasında da sığınacakları bir çatıları yoktu, birinci yılında da yok. Depremin birinci haftasında da işleri, aşları yoktu, birinci yılında da yok. Depremin birinci haftasında da kaybolan çocuklarımızın peşine düşen yoktu, birinci yılında da yok. Çünkü ülkemizi yöneten iktidarın depremin birinci gününde de utanması yoktu, birinci yılında da maalesef hala yok." ifadelerini kullandı.Depremin birinci yıl dönümünde Hataylıların iktidara ve ana muhalefet partisine tepki gösterdiğini dile getiren Akşener, "O tepki, birbirine suç atma yarışına girerek milleti duymayanlara karşı bir tepkiydi. O tepki, yaraları sarmak yerine milletin büyük acısından siyasi rant devşirmeye kalkanlara karşı bir tepkiydi. Türk milletini yıllardır iki yumruk arasına sıkıştıran kayıkçı düzenine karşı bir tepkiydi." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından bazı bölümleri aktaran Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tepkiler nedeniyle daha sonra geri adım attığını savundu.Akşener, "Sayın Erdoğan'ın en korktuğu şey bu siyasi tefeci düzenin bozulmasıdır. Onun, en korktuğu şey sözde rakibiyle el ele verip, millete dayattıkları ayrışma ortamının son bulmasıdır. Onun, en korktuğu şey ana muhalefetle aralarındaki ruh ikizliğinin ortaya saçılmasıdır. Aslında Hataylılar, o gece 'Birbirinizden bir farkınız yok.' dediler." değerlendirmesinde bulundu.İktidar ve ana muhalefet partisine yönelik eleştirilerini sürdüren Akşener, "İktidar güdümündeki yandaş medyaya göre ülkemizde her şey yolunda bütün sorun ana muhalefette. Ana muhalefetin güdümündeki yoldaş medyaya göre ise ana muhalefetin kendi yerel iktidar alanında her şey yolunda, bütün sorun iktidar partisinde. Bir taraf iktidarın günahlarını gizlemek için ana muhalefete yükleniyor. Diğer taraf ise ana muhalefetin yetersizliğini gizlemek için iktidara yükleniyor. Ama bu orta oyununda millete, memlekete ne olursa olsun sonuç hep aynı kalıyor." ifadelerini kullandı.Yeniden Refah Partisinin Cumhur İttifakından ayrı seçime girmeye kararını alkışlayan "bazı yoldaşların yaptığının riyakarlığın dibi" olduğunu belirten Akşener, hayatında böyle bir sahtekarlık görmediğini kaydetti.Türkü dinletti, ağladıAkşener, konuşmasının sonunda sözleri Karacaoğlan'a ait bir türküyü cep telefonunda salonda bulunanlara dinletti. Akşener'in türkü esnasında ağladığı görüldü.Öte yandan Akşener, konuşmasının başında bazı belediye başkan adaylarını açıkladı.CHP'den istifa eden Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İYİ Partiye geçerek Artvin Belediye Başkan adayı oldu.Nusret Cömert, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olurken İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun da partisinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

