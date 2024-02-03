https://sputniknews.com.tr/20240203/meral-aksenerin-ablasi-hayatini-kaybetti-1080336900.html
Meral Akşener'in ablası hayatını kaybetti
Meral Akşener'in ablası hayatını kaybetti
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ablası Mualla Özen yaşamını yitirdi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu cenazenin ikindi namazına müteakip İzmit'ten... 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T09:46+0300
2024-02-03T09:46+0300
2024-02-03T09:50+0300
türkiye
meral akşener
iyi parti
ölüm
cenaze
cenaze töreni
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ablası Mualla Özen yaşamını yitirdi. Özen’in vefatını sosyal medya hesabından duyuran İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Genel Başkanımız Meral Akşener’in kıymetli ablası Mualla Özen, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip İzmit’in Gündoğdu köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240202/aksener-hesap-sormustu-kilicdarogludan-dogrulama-geldi-meral-hanim-gercegi-soylemis-1080295447.html
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meral akşener, iyi parti, ölüm, cenaze, cenaze töreni
meral akşener, iyi parti, ölüm, cenaze, cenaze töreni
Meral Akşener'in ablası hayatını kaybetti
09:46 03.02.2024 (güncellendi: 09:50 03.02.2024)
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ablası Mualla Özen yaşamını yitirdi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu cenazenin ikindi namazına müteakip İzmit'ten kaldırılacağını duyurdu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ablası Mualla Özen yaşamını yitirdi. Özen’in vefatını sosyal medya hesabından duyuran İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Genel Başkanımız Meral Akşener’in kıymetli ablası Mualla Özen, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip İzmit’in Gündoğdu köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.