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Akşener hesap sormuştu, Kılıçdaroğlu'dan doğrulama geldi: ‘Meral Hanım gerçeği söylemiş’
Akşener hesap sormuştu, Kılıçdaroğlu'dan doğrulama geldi: ‘Meral Hanım gerçeği söylemiş’
Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti lideri Akşener'in 'para alışverişi' iddiasıyla ilgili çıkışına yanıt geldi. Akşener’in “CHP’den bir kuruş... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T09:18+0300
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meral akşener
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para
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İYİ Parti ile CHP arasındaki tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. İYİ Parti'nin 2019 yerel seçimlerinde CHP'den para aldığı iddiası da bu tartışmalardan bir yenisini doğurdu. İYİ Parti lideri Meral Akşener’in “CHP’den bir kuruş para almadık” sözlerini değerlendiren Kılıçdaroğlu, “İYİ Parti ile CHP arasında herhangi bir para alışverişi asla söz konusu olmadı. Meral hanım gerçeği söylemiş” dedi. Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu buna cevap vermek zorundasınız" diyerek çağrı yapmıştı.Ne olmuştu?Akşener, CHP'nin 2019'daki seçimlerde İstanbul, Adana, Ankara, Aydın, İzmir, Muğla gibi büyükşehir belediyelerini kazandığını anımsatarak şunları kaydetmişti:
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Akşener hesap sormuştu, Kılıçdaroğlu'dan doğrulama geldi: ‘Meral Hanım gerçeği söylemiş’

09:18 02.02.2024
© AAKemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener
Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
© AA
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Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti lideri Akşener'in 'para alışverişi' iddiasıyla ilgili çıkışına yanıt geldi. Akşener’in “CHP’den bir kuruş para almadıklarına” ilişkin sözlerini doğrulayan Kılıçdaroğlu, "Herhangi bir para alışverişi asla olmadı" dedi.
İYİ Parti ile CHP arasındaki tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. İYİ Parti'nin 2019 yerel seçimlerinde CHP'den para aldığı iddiası da bu tartışmalardan bir yenisini doğurdu. İYİ Parti lideri Meral Akşener’in “CHP’den bir kuruş para almadık” sözlerini değerlendiren Kılıçdaroğlu, “İYİ Parti ile CHP arasında herhangi bir para alışverişi asla söz konusu olmadı. Meral hanım gerçeği söylemiş” dedi. Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu buna cevap vermek zorundasınız" diyerek çağrı yapmıştı.

Ne olmuştu?

Akşener, CHP'nin 2019'daki seçimlerde İstanbul, Adana, Ankara, Aydın, İzmir, Muğla gibi büyükşehir belediyelerini kazandığını anımsatarak şunları kaydetmişti:

"Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş, Sayın Zeydan Karalar, Sayın Muhittin Böcek ben sizi her hangi bir işle ilgili, 'şu kişiye şu iş verilecek oradan bize para gelecek' diye aradım mı? Partimize bir liralık bir katkı istedim mi? Sayın Kılıçdaroğlu, ben sizden herhangi bir talepte bulundum mu? Sizden istemedim, size kazandırmışız. Partinizden bir kuruşluk yardım almadığıma göre AK Parti'den zaten böyle bir şey olamaz. Çünkü biz AK Parti ile ittifak yapmadık muhteremler. AK Parti ile dolaylı ittifakları siz yapıyorsunuz bizler değil. Bu soruların cevabını istiyorum. Bu soruların cevabını Sayın Özel ve Kılıçdaroğlu vermek zorundalar. Bunu ayıpladığımı ve işin peşini bırakmayacağımı ilan ediyorum. Her konuşmada bunu soracağım, herkes haddini ve hukukunu bilecek."

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