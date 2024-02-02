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2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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AK Parti’den Yeniden Refah'a ziyaret sonrası Erbakan'dan erteleme: Yeni ittifak kararı mı çıkacak?
AK Parti’den Yeniden Refah'a ziyaret sonrası Erbakan'dan erteleme: Yeni ittifak kararı mı çıkacak?
31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi partiler il ve ilçe adaylarını açıklamaya devam ederken AK Parti ile Yeniden Refah Partisi (YRP) hattı yeniden... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
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yeniden refah partisi
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yerel seçim
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Dün akşam AK Parti ile YRP arasında sürpriz bir ittifak görüşmesi gerçekleştirildi. AK Parti heyetinde yer alan Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz ile Yusuf Ziya Yılmaz, Yeniden Refah Partisi'ni (YRP) ziyaret ederken, her iki partinin karşılıklı ittifak teklifleri son kez masaya yatırıldı.Ziyaret sonrası Erbakan'ın açıklaması ertelendiMilliyet'te yer alan habere göre, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın bugün yapacağı açıklama ertelenirken, görüşmenin ardından Erbakan’ın yerel seçim kararını pazartesi açıklayacağı öğrenildi.Öte yandan dün AK Parti heyetinin YRP görüşmesinden önce Büyük Birlik Partisi (BBP) yetkilileriyle de ittifak çalışmaları kapsamında bir araya geldiği öğrenildi.
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AK Parti’den Yeniden Refah'a ziyaret sonrası Erbakan'dan erteleme: Yeni ittifak kararı mı çıkacak?

09:00 02.02.2024 (güncellendi: 09:23 02.02.2024)
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31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi partiler il ve ilçe adaylarını açıklamaya devam ederken AK Parti ile Yeniden Refah Partisi (YRP) hattı yeniden hareketlendi. Ziyaret sonrası Erbakan’ın bugün yapacağı açıklama ertelenirken, 'Yeni ittifak kararı mı çıkacak' sorusu gündeme geldi.
Dün akşam AK Parti ile YRP arasında sürpriz bir ittifak görüşmesi gerçekleştirildi. AK Parti heyetinde yer alan Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz ile Yusuf Ziya Yılmaz, Yeniden Refah Partisi'ni (YRP) ziyaret ederken, her iki partinin karşılıklı ittifak teklifleri son kez masaya yatırıldı.

Ziyaret sonrası Erbakan'ın açıklaması ertelendi

Milliyet'te yer alan habere göre, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın bugün yapacağı açıklama ertelenirken, görüşmenin ardından Erbakan’ın yerel seçim kararını pazartesi açıklayacağı öğrenildi.
Öte yandan dün AK Parti heyetinin YRP görüşmesinden önce Büyük Birlik Partisi (BBP) yetkilileriyle de ittifak çalışmaları kapsamında bir araya geldiği öğrenildi.
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