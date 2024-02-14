https://sputniknews.com.tr/20240214/istanbul-universitesi-ziyaret-kosullarini-duyurdu-amfilere-giris-ile-ilgili-aciklama--1080724739.html

İstanbul Üniversitesi ziyaret koşullarını duyurdu: Amfilere giriş ile ilgili açıklama

İstanbul Üniversitesi ziyaret koşullarını duyurdu: Amfilere giriş ile ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

İstanbul Üniversitesi, üniversiteye ziyaretlerin hafta içi 13.00-16.00 saatleri arasında, tarihi ve kültürel niteliklerinden dolayı Beyazıt yerleşke bahçesini... 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T14:09+0300

2024-02-14T14:09+0300

2024-02-14T14:09+0300

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Halk ziyaretine açılan üniversite, bu ziyaretin ne zaman ve ne şartlarda yapılabileceğine ilişkin bir açıklamayı, okulun sosyal medya hesaplarından paylaştı.Açıklamada, üniversitenin öğrenci ve mensupları ile ziyaretçilerin güvenliği için uygulanacak olan tedbirler şöyle sıralandı:Ziyaretler sadece kültürel amaçlıÜniversite yönetiminin gerekli görülen durumlarda ek güvenlik tedbirleri uygulama hakkına sahip olduğu da aktarılan açıklamada, yerleşke ziyaretinde üniversitenin eğitim-öğretim ve idari işleyişini bozacak etkinliklerin yapılamayacağı, ziyaretlerin sadece kültürel amaçlı gerçekleştirileceği belirtildi.Bilimle toplumu bütünleştirmeyi amaçlayan "Açık kapı, açık bilim" yaklaşımının, öğrenciler ve mensupların huzur, refah ve güvenini muhafaza edecek, ziyaretçilerin de sağlıklı ve kaliteli bir deneyim yaşayabilmesini mümkün kılacak şekilde icra edileceğine işaret edilen açıklamada, "Bu kapsamda Beyazıt kampüs bahçesine yapılacak ziyaretlerde ihtiyaç duyulması durumunda ilave güvenlik önemleri alınacak olup, yukarıda belirtilen güvenlik prosedürlerine aykırı durumlarda, güvenlik görevlilerimiz müdahale etme hakkına sahip olacaktır." ifadesi kullanıldı.

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