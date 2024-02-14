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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240214/israilde-lubnanla-savas-sesleri-yukseliyor-1080730429.html
İsrail’de Lübnan’la savaş sesleri yükseliyor
İsrail’de Lübnan’la savaş sesleri yükseliyor
Sputnik Türkiye
İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Lübnan topraklarından gerçekleştirilen roket saldırısını ‘İsrail'e karşı savaş’ olarak nitelendirdi. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T15:37+0300
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Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine düzenlenen roket saldırılarına ilişkin X hesabından açıklama yapan Ben Gvir, "Bunlar damlama değil. Bu bir savaştır. Kuzeyde de bu anlayıştan çıkma zamanı geldi" ifadesini kullandı.Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Safed kentine düzenlenen roket saldırısında bir İsrailli ölmüş, 7 kişi de yaralanmıştı.İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada da Lübnan'dan Netua, Manara ve kuzeydeki bir askeri üsse bir dizi roket atıldığını, ordunun atışların yapıldığı noktaları misilleme ateşine tuttuğu kaydedilmişti.Lübnan Hizbullahı'ndan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı çatışmalar yaşanıyor.Çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 86 bin, İsrail'de 100 bine yakın sivilin evlerini terk ederek yerinden olduğu belirtiliyor.Hizbullah ile İsrail ordusu arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi ve kara sınırının çizilmesi için arabulucu konumundaki ABD ve Fransa'dan heyetler farklı aralıklarla Tel Aviv ve Beyrut'u ziyaret etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240214/lubnandan-israilin-kuzeyine-roket-saldirisi-1080720363.html
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israil, israil-filistin, lübnan, hizbullah, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, abd
israil, israil-filistin, lübnan, hizbullah, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, abd

İsrail’de Lübnan’la savaş sesleri yükseliyor

15:37 14.02.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAİsrail hükümeti kabine toplantısı
İsrail hükümeti kabine toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Lübnan topraklarından gerçekleştirilen roket saldırısını ‘İsrail'e karşı savaş’ olarak nitelendirdi.
Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine düzenlenen roket saldırılarına ilişkin X hesabından açıklama yapan Ben Gvir, "Bunlar damlama değil. Bu bir savaştır. Kuzeyde de bu anlayıştan çıkma zamanı geldi" ifadesini kullandı.
Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Safed kentine düzenlenen roket saldırısında bir İsrailli ölmüş, 7 kişi de yaralanmıştı.
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada da Lübnan'dan Netua, Manara ve kuzeydeki bir askeri üsse bir dizi roket atıldığını, ordunun atışların yapıldığı noktaları misilleme ateşine tuttuğu kaydedilmişti.
Lübnan Hizbullahı'ndan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı çatışmalar yaşanıyor.
Çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 86 bin, İsrail'de 100 bine yakın sivilin evlerini terk ederek yerinden olduğu belirtiliyor.
Hizbullah ile İsrail ordusu arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi ve kara sınırının çizilmesi için arabulucu konumundaki ABD ve Fransa'dan heyetler farklı aralıklarla Tel Aviv ve Beyrut'u ziyaret etmişti.
İsrail Lübnan sınır hava saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
İsrail- Filistin çatışması
Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine roket saldırısı
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