https://sputniknews.com.tr/20240214/ismini-kimse-dogru-telaffuz-edemiyor-dunyanin-en-uzun-isimli-futbolculari-arasina-girdi-1080736203.html
İsmini kimse doğru telaffuz edemiyor: Dünyanın en uzun isimli futbolcuları arasına girdi
İsmini kimse doğru telaffuz edemiyor: Dünyanın en uzun isimli futbolcuları arasına girdi
Sputnik Türkiye
İngiltere'nin Luton Town futbol kulübünde forma giyen Nijerya asıllı Elijah Anuoluwapo Oluwaferanmi Oluwatomi Oluwalana Ayomikulehin Adebayo futbol tarihinde... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T17:31+0300
2024-02-14T17:31+0300
2024-02-14T17:35+0300
dünya
futbol
elijah anuoluwapo oluwaferanmi oluwatomi oluwalana ayomikulehin adebayo
premier lig
ingiltere premier ligi
luton town fc
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Luton Town futbol kulübünde oynayan Nijerya asıllı golcü Elijah Anuoluwapo Oluwaferanmi Oluwatomi Oluwalana Ayomikulehin Adebayo dünyanın en uzun isimli futbolcularından arasında yer buldu. 26 yaşındaki golcü, bu sezon çıktığı 28 maçta 9 kez topu ağlarla buluşturdu.Elijah Adebayo 30 Ocak'taki Luton Town-Brighton karşılaşmasında Luton'un Premier Lig tarihindeki ilk hat-trickini gerçekleştirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240209/a-milli-futbol-takiminin-uefa-uluslar-ligi-fiksturu-belli-oldu-1080572620.html
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futbol, elijah anuoluwapo oluwaferanmi oluwatomi oluwalana ayomikulehin adebayo, premier lig, ingiltere premier ligi, luton town fc
futbol, elijah anuoluwapo oluwaferanmi oluwatomi oluwalana ayomikulehin adebayo, premier lig, ingiltere premier ligi, luton town fc
İsmini kimse doğru telaffuz edemiyor: Dünyanın en uzun isimli futbolcuları arasına girdi
17:31 14.02.2024 (güncellendi: 17:35 14.02.2024)
İngiltere'nin Luton Town futbol kulübünde forma giyen Nijerya asıllı Elijah Anuoluwapo Oluwaferanmi Oluwatomi Oluwalana Ayomikulehin Adebayo futbol tarihinde en uzun isme sahip oyuncuların başında yer alıyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Luton Town futbol kulübünde oynayan Nijerya asıllı golcü Elijah Anuoluwapo Oluwaferanmi Oluwatomi Oluwalana Ayomikulehin Adebayo dünyanın en uzun isimli futbolcularından arasında yer buldu.
26 yaşındaki golcü, bu sezon çıktığı 28 maçta 9 kez topu ağlarla buluşturdu.
Elijah Adebayo 30 Ocak'taki Luton Town-Brighton karşılaşmasında Luton'un Premier Lig tarihindeki ilk hat-trickini gerçekleştirdi.