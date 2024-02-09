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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu
UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu. 09.02.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele edecek ay-yıldızlılar, bu yıl eylül, ekim ve kasım aylarında ikişer maç oynayacak.A Milli Takım'ın maç tarihleri ve saatleri (TSİ) şöyle:6 Eylül:21.45 Galler-Türkiye9 Eylül:21.45 Türkiye-İzlanda11 Ekim:21.45 Türkiye-Karadağ14 Ekim:21.45 İzlanda-Türkiye16 Kasım:20.00 Türkiye-Galler19 Kasım:22.45 Karadağ-Türkiye
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a milli futbol takımı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu

13:59 09.02.2024
© AAUEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu.
UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2024
© AA
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UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele edecek ay-yıldızlılar, bu yıl eylül, ekim ve kasım aylarında ikişer maç oynayacak.
A Milli Takım'ın maç tarihleri ve saatleri (TSİ) şöyle:
6 Eylül:
21.45 Galler-Türkiye
9 Eylül:
21.45 Türkiye-İzlanda
11 Ekim:
21.45 Türkiye-Karadağ
14 Ekim:
21.45 İzlanda-Türkiye
16 Kasım:
20.00 Türkiye-Galler
19 Kasım:
22.45 Karadağ-Türkiye
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