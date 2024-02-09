https://sputniknews.com.tr/20240209/a-milli-futbol-takiminin-uefa-uluslar-ligi-fiksturu-belli-oldu-1080572620.html
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu
UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu. 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T13:59+0300
2024-02-09T13:59+0300
2024-02-09T13:59+0300
spor
a milli futbol takımı
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele edecek ay-yıldızlılar, bu yıl eylül, ekim ve kasım aylarında ikişer maç oynayacak.A Milli Takım'ın maç tarihleri ve saatleri (TSİ) şöyle:6 Eylül:21.45 Galler-Türkiye9 Eylül:21.45 Türkiye-İzlanda11 Ekim:21.45 Türkiye-Karadağ14 Ekim:21.45 İzlanda-Türkiye16 Kasım:20.00 Türkiye-Galler19 Kasım:22.45 Karadağ-Türkiye
https://sputniknews.com.tr/20240209/25-haftanin-hakemleri-aciklandi-1080569548.html
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a milli futbol takımı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
a milli futbol takımı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu
UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele edecek ay-yıldızlılar, bu yıl eylül, ekim ve kasım aylarında ikişer maç oynayacak.
A Milli Takım'ın maç tarihleri ve saatleri (TSİ) şöyle: