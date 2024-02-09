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https://sputniknews.com.tr/20240209/25-haftanin-hakemleri-aciklandi-1080569548.html
25. haftanın hakemleri açıklandı
25. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 25. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. 09.02.2024, Sputnik Türkiye
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spor
hakem
süper lig
futbol
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 25. hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri duyurdu.İşte haftanın hakemleri:BUGÜN20.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan10 ŞUBAT CUMARTESİ16.00 Fatih Karagümrük - Pendikspor: Zorbay Küçük19.00 Galatasaray - Başakşehir: Cihan Aydın11 ŞUBAT PAZAR13.30 Sivasspor - Rizespor: Emre Kargın16.00 İstanbulspor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen16.00 Konyaspor - Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu19.00 Fenerbahçe - Alanyaspor: Çağdaş Altay12 ŞUBAT PAZARTESİ17.00 Trabzonspor - Hatayspor: Ali Şansalan20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan20.00 Kayserispor - Beşiktaş: Kadir Sağlam
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hakem, süper lig, futbol
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25. haftanın hakemleri açıklandı

11:46 09.02.2024 (güncellendi: 12:14 09.02.2024)
© Twitter/Canal 11Benfica-Sporting Lizbon maçında hakemden beyaz kart
Benfica-Sporting Lizbon maçında hakemden beyaz kart - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2024
© Twitter/Canal 11
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Trendyol Süper Lig'in 25. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 25. hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri duyurdu.
İşte haftanın hakemleri:

BUGÜN
20.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan

10 ŞUBAT CUMARTESİ
16.00 Fatih Karagümrük - Pendikspor: Zorbay Küçük
19.00 Galatasaray - Başakşehir: Cihan Aydın

11 ŞUBAT PAZAR
13.30 Sivasspor - Rizespor: Emre Kargın
16.00 İstanbulspor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
16.00 Konyaspor - Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Fenerbahçe - Alanyaspor: Çağdaş Altay

12 ŞUBAT PAZARTESİ
17.00 Trabzonspor - Hatayspor: Ali Şansalan
20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Kayserispor - Beşiktaş: Kadir Sağlam
hakemler saldırıya uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
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