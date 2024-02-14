https://sputniknews.com.tr/20240214/iran-boru-hattindaki-patlamanin-sabotaj-oldugunu-duyurdu-1080714126.html

İran, boru hattındaki patlamanın sabotaj olduğunu duyurdu

İran, boru hattındaki patlamanın sabotaj olduğunu duyurdu

Sputnik Türkiye

İran'ın Çeharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Borucen ilçesindeki doğalgaz dağıtım hattında sabaha karşı meydana gelen patlamanın sabotaj olduğu bildirildi. 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T10:32+0300

2024-02-14T10:32+0300

2024-02-14T10:32+0300

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Borucen’deki doğalgaz boru hattında meydana gelen patlamaya ilişkin devlet televizyonuna açıklama yapan İran Ulusal Gaz Şirketi Gaz Dağıtım Müdürü Said Akli, patlamanın sabotaj eylemi olduğunu aktaran Akli, "Bu terörist sabotaj eylemi, sabaha karşı 01.00 sularında gerçekleştirildi. Patlamanın ardından Petrol Bakanı (Cevad Ovci), bakan yardımcıları ve ilgili güvenlik kurumları acil olarak toplandı" dedi.Akli, patlama nedeniyle ülke genelindeki gaz dağıtım şebekesinde istikrarsızlık oluşmadığını vurgulayarak, yalnızca İsfahan eyaletinde hattın yakınındaki bazı köylerde basınç düşüşü ve gaz kesintisi yaşandığını ve söz konusu kesintiyi gidermek için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.İranlı yetkili, patlamada ölü ve yaralı olmadığının bilgisini paylaştı.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.İran'ın Çeharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Borucen ilçesinde, ülkenin en önemli doğalgaz ana dağıtım boru hattında, sabaha karşı şiddetli patlama meydana geldiği bildirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240214/iranin-en-onemli-dogalgaz-boru-hattinda-patlama-1080711365.html

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iran, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, ortadoğu, sabotaj, abd, enerji