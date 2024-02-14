https://sputniknews.com.tr/20240214/iran-boru-hattindaki-patlamanin-sabotaj-oldugunu-duyurdu-1080714126.html
İran, boru hattındaki patlamanın sabotaj olduğunu duyurdu
İran, boru hattındaki patlamanın sabotaj olduğunu duyurdu
Sputnik Türkiye
İran'ın Çeharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Borucen ilçesindeki doğalgaz dağıtım hattında sabaha karşı meydana gelen patlamanın sabotaj olduğu bildirildi. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T10:32+0300
2024-02-14T10:32+0300
2024-02-14T10:32+0300
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sabotaj
abd
enerji
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Borucen’deki doğalgaz boru hattında meydana gelen patlamaya ilişkin devlet televizyonuna açıklama yapan İran Ulusal Gaz Şirketi Gaz Dağıtım Müdürü Said Akli, patlamanın sabotaj eylemi olduğunu aktaran Akli, "Bu terörist sabotaj eylemi, sabaha karşı 01.00 sularında gerçekleştirildi. Patlamanın ardından Petrol Bakanı (Cevad Ovci), bakan yardımcıları ve ilgili güvenlik kurumları acil olarak toplandı" dedi.Akli, patlama nedeniyle ülke genelindeki gaz dağıtım şebekesinde istikrarsızlık oluşmadığını vurgulayarak, yalnızca İsfahan eyaletinde hattın yakınındaki bazı köylerde basınç düşüşü ve gaz kesintisi yaşandığını ve söz konusu kesintiyi gidermek için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.İranlı yetkili, patlamada ölü ve yaralı olmadığının bilgisini paylaştı.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.İran'ın Çeharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Borucen ilçesinde, ülkenin en önemli doğalgaz ana dağıtım boru hattında, sabaha karşı şiddetli patlama meydana geldiği bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240214/iranin-en-onemli-dogalgaz-boru-hattinda-patlama-1080711365.html
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iran, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, ortadoğu, sabotaj, abd, enerji
iran, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, ortadoğu, sabotaj, abd, enerji
İran, boru hattındaki patlamanın sabotaj olduğunu duyurdu
İran'ın Çeharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Borucen ilçesindeki doğalgaz dağıtım hattında sabaha karşı meydana gelen patlamanın sabotaj olduğu bildirildi.
Borucen’deki doğalgaz boru hattında meydana gelen patlamaya ilişkin devlet televizyonuna açıklama yapan İran Ulusal Gaz Şirketi Gaz Dağıtım Müdürü Said Akli, patlamanın sabotaj eylemi olduğunu aktaran Akli, "Bu terörist sabotaj eylemi, sabaha karşı 01.00 sularında gerçekleştirildi. Patlamanın ardından Petrol Bakanı (Cevad Ovci), bakan yardımcıları ve ilgili güvenlik kurumları acil olarak toplandı" dedi.
Akli, patlama nedeniyle ülke genelindeki gaz dağıtım şebekesinde istikrarsızlık oluşmadığını vurgulayarak, yalnızca İsfahan eyaletinde hattın yakınındaki bazı köylerde basınç düşüşü ve gaz kesintisi yaşandığını ve söz konusu kesintiyi gidermek için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.
İranlı yetkili, patlamada ölü ve yaralı olmadığının bilgisini paylaştı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
İran'ın Çeharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Borucen ilçesinde, ülkenin en önemli doğalgaz ana dağıtım boru hattında, sabaha karşı şiddetli patlama meydana geldiği bildirilmişti.