İlham Aliyev, yemin ederek görevine başladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
5 dk
SEYİR HALİ
'Prosopagnozi, yüzleri tanıyamama hastalığı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:01
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Seçimin kaderini emekliler mi belirleyecek?
10:30
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Milli halterci Avrupa rekoru kırdı
12:07
83 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
5 dk
FUTBOL SAATİ
Fenerbahçe'nin 30 yıllık 25. hafta macerası
14:07
52 dk
ANKARA FARKI
Filistinli Gazeteci Takiya: ABD ve Batı ‘üç maymunu’ oynuyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
5 dk
EKSEN
Kızıldeniz'de Batı koalisyonu: Amacına ulaştı mı?
16:07
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
5 dk
SEYİR HALİ
'Kahvede küresel ısınma tehlikesi söz konusu'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'de adaylık istifaları
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
6 dk
GÜN ORTASI
Sevgililer Günü'ne tüketici bakışı
12:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:01
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Bankacılık hizmeti bankaların tekelinden çıkıyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:01
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Tersine beyin göçü mümkün mü?
15:07
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Kırgızistan liderinden ABD’ye ‘İç işlerimize karışmayın’ uyarısı
17:39
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: F-16 anlaşması, F-35 sözleşmesinin akıbetini yaşayabilir
17:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
1 dk
SESLİ HABER
İran’a yatırımda Rusya birinci
18:18
2 dk
TARİHTE BUGÜN
14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?
18:27
4 dk
SESLİ HABER
Rusya: Batı’nın varlıklarımızın çalmasına karşılık vereceğiz
18:38
2 dk
SESLİ HABER
Amerika’da 148 yıl sonra bir ilk: Bakan hakkındaki azil maddeleri kabul edildi
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240214/ilham-aliyev-yemin-ederek-gorevine-basladi-1080734848.html
İlham Aliyev, yemin ederek görevine başladı
İlham Aliyev, yemin ederek görevine başladı
Sputnik Türkiye
Azerbaycan'da 7 Şubat'taki Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 92.12 oy alan İlham Aliyev, yemin ederek resmen göreve başladı. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T16:35+0300
2024-02-14T16:35+0300
dünya
azerbaycan
türkiye
ermenistan
güney kafkasya
rusya
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0e/1080734691_0:71:1960:1174_1920x0_80_0_0_696d3d3dbe7055d55766c8a7979a0a63.jpg
Azerbaycan Milli Meclisinde, beşinci kez cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev için yemin töreni düzenlendi.Anayasa Mahkemesi Başkanı Ferhat Abdullayev, törendeki konuşmasında, Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu tarafından açıklanan seçim sonuçlarının, Anayasa Mahkemesince onaylandığını ve İlham Aliyev'in resmen Cumhurbaşkanı olduğunu bildirdi.Daha sonra davet edilen Aliyev, Azerbaycan Anayasası üzerine el basarak "Cumhurbaşkanlığım süresince Azerbaycan Anayasası'na bağlı kalacağıma, devletin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü koruyacağıma, halkıma liyakatle hizmet edeceğime yemin ederim" şeklinde ant içti.Aliyev, Kur'an-ı Kerim'e el basarak "Azerbaycan halkının yüzyıllardır oluşturduğu milli ve manevi değerlere ve geleneklere sadık kalacağım, onları her zaman yücelteceğim" diyerek yemin etti.Azerbaycan Milli Marşı'nın seslendirildiği törende Aliyev, Azerbaycan bayrağını öptü.
https://sputniknews.com.tr/20240213/azerbaycan-ermenistanla-baris-surecine-sadigiz-1080690811.html
azerbaycan
ermenistan
güney kafkasya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0e/1080734691_150:0:1810:1245_1920x0_80_0_0_524dfd3b99fd3de59601c09e73523fc0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
azerbaycan, türkiye, ermenistan, güney kafkasya, rusya, bağımsız devletler topluluğu (bdt)
azerbaycan, türkiye, ermenistan, güney kafkasya, rusya, bağımsız devletler topluluğu (bdt)

İlham Aliyev, yemin ederek görevine başladı

16:35 14.02.2024
© AA / Azerbaycan Cumhurbaşkanlığıİlham Aliyev
İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© AA / Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı
Abone ol
Azerbaycan'da 7 Şubat'taki Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 92.12 oy alan İlham Aliyev, yemin ederek resmen göreve başladı.
Azerbaycan Milli Meclisinde, beşinci kez cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev için yemin töreni düzenlendi.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Ferhat Abdullayev, törendeki konuşmasında, Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu tarafından açıklanan seçim sonuçlarının, Anayasa Mahkemesince onaylandığını ve İlham Aliyev'in resmen Cumhurbaşkanı olduğunu bildirdi.
Daha sonra davet edilen Aliyev, Azerbaycan Anayasası üzerine el basarak "Cumhurbaşkanlığım süresince Azerbaycan Anayasası'na bağlı kalacağıma, devletin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü koruyacağıma, halkıma liyakatle hizmet edeceğime yemin ederim" şeklinde ant içti.
Aliyev, Kur'an-ı Kerim'e el basarak "Azerbaycan halkının yüzyıllardır oluşturduğu milli ve manevi değerlere ve geleneklere sadık kalacağım, onları her zaman yücelteceğim" diyerek yemin etti.
Azerbaycan Milli Marşı'nın seslendirildiği törende Aliyev, Azerbaycan bayrağını öptü.
Azerbaycan Ermenistan sınır - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
DÜNYA
Azerbaycan: Ermenistan'la barış sürecine sadığız
Dün, 16:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала