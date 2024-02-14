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Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in Hudeyde kentine saldırı düzenlediğini duyurdu
Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in Hudeyde kentine saldırı düzenlediğini duyurdu
Sputnik Türkiye
Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere savaş uçaklarının ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetini hedef aldığını duyurdu. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
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Husilere bağlı El-Mesire televizyonuna göre, ABD ve İngiltere, Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetinin güneyinde Tuhayta kentinde çeşitli bölgelere hava saldırısı düzenledi.Saldırının can veya mal kaybına sebep olup olmadığı hakkında bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere söz konusu saldırıya ilişkin açıklamada bulunmadı.Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, dün Kızıldeniz'de Amerikan gemisi Star Iris'i hedef aldıklarını açıklamıştı.Kızıldeniz'deki durumYemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240212/husilerden-bir-fuze-saldirisi-daha-kizildenizde-abd-gemisini-tam-isabetle-vurduk-1080646776.html
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husiler, husiler, husiler, husiler hareketi, yemen, abd, abd, ingiltere

Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in Hudeyde kentine saldırı düzenlediğini duyurdu

01:59 14.02.2024
© AA VideoHusiler, ABD ve İngiltere tarafından saldırıya uğradı
Husiler, ABD ve İngiltere tarafından saldırıya uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© AA Video
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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere savaş uçaklarının ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetini hedef aldığını duyurdu.
Husilere bağlı El-Mesire televizyonuna göre, ABD ve İngiltere, Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetinin güneyinde Tuhayta kentinde çeşitli bölgelere hava saldırısı düzenledi.
Saldırının can veya mal kaybına sebep olup olmadığı hakkında bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere söz konusu saldırıya ilişkin açıklamada bulunmadı.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, dün Kızıldeniz'de Amerikan gemisi Star Iris'i hedef aldıklarını açıklamıştı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.
Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
Yemen Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2024
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Husiler'den bir füze saldırısı daha: 'Kızıldeniz'de ABD gemisini tam isabetle vurduk'
12 Şubat, 11:37
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