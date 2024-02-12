https://sputniknews.com.tr/20240212/husilerden-bir-fuze-saldirisi-daha-kizildenizde-abd-gemisini-tam-isabetle-vurduk-1080646776.html

Husiler'den bir füze saldırısı daha: 'Kızıldeniz'de ABD gemisini tam isabetle vurduk'

Husiler'den bir füze saldırısı daha: 'Kızıldeniz'de ABD gemisini tam isabetle vurduk'

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait 'Star Iris' gemisini deniz füzeleriyle vurduklarını duyurdu. 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T11:37+0300

2024-02-12T11:37+0300

2024-02-12T12:54+0300

israil- filistin çatışması

israil

husi

filistin

abd

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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Filistin halkına yönelik zulme ve ülkemize yönelik Amerikan-İngiliz saldırılarına yanıt verilmesi adına, Yemen Silahlı Kuvvetleri'ne (Husiler) bağlı Deniz Kuvvetleri, Kızıldeniz'de Amerikan gemisi Star Iris'i çok sayıda uygun deniz füzesiyle hedef aldı ve bu füzeler Allah'ın yardımıyla hedefe tam isabet etti." ifadelerini kullandı.ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki saldırılarına karşılık vermekte tereddüt etmeyeceklerini belirten Seri, Kızıldeniz'den geçen ABD ve İngiliz gemilerinin kendileri için 'meşru hedefler' olduğunu yineledi.Seri, Husilerin, dini, ahlaki ve insani görevlerinin gereği olarak, İsrail'in Kızıldeniz ve Umman Denizi'ndeki gemilerini veya bağlantılı gemileri işgal altındaki Filistin'in (İsrail) limanlarına yönelmesini engelleme kararını, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sona erip bölgedeki abluka bitene kadar uygulamaya devam edeceğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240212/ulkeler-felaket-olur-demisti-israil-refaha-saldirdi-100den-fazla-sivil-olum-var-1080636730.html

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israil, husi, filistin, abd