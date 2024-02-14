https://sputniknews.com.tr/20240214/erzincanda-toprak-kaymasi-sonucu-siyanurlu-toprak-firat-nehrine-akti-iddiasina-iliskin-aciklama-1080707325.html
Erzincan'da 'Toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı' iddiasına ilişkin açıklama
Erzincan'da 'Toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı' iddiasına ilişkin açıklama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Erzincan'da bir altın madeninin alanında meydana gelen toprak kayması sonucu siyanürlü... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T01:18+0300
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2024-02-14T01:18+0300
türkiye
dezenformasyonla mücadele merkezi
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)
cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı
dezenformasyon
fırat
siyanür
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Merkezden yapılan açıklamada, Erzincan'da meydana gelen toprak kaymasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince toprağın Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarının kapatıldığına dikkat çekildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:Toprak kaymasının ardından nehre herhangi bir malzemenin ulaşması veya karışmasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, "Bölgede meydana gelen toprak kaymasının, maden alanındaki atık havuzu ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240214/saglik-bakani-kocadan-erzincanda-maden-ocagindaki-toprak-kaymasina-iliskin-aciklama-1080706286.html
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dezenformasyonla mücadele merkezi, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı, dezenformasyon, fırat, siyanür
dezenformasyonla mücadele merkezi, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı, dezenformasyon, fırat, siyanür
Erzincan'da 'Toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı' iddiasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Erzincan'da bir altın madeninin alanında meydana gelen toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Merkezden yapılan açıklamada, Erzincan'da meydana gelen toprak kaymasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince toprağın Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarının kapatıldığına dikkat çekildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, 'Erzincan'da bir altın madeninin alanında meydana gelen toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı' iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntüler, Fırat Nehri ya da herhangi bir baraja değil, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninin atık havuzuna aittir."
Toprak kaymasının ardından nehre herhangi bir malzemenin ulaşması veya karışmasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, "Bölgede meydana gelen toprak kaymasının, maden alanındaki atık havuzu ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.