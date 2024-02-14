https://sputniknews.com.tr/20240214/erzincanda-toprak-kaymasi-sonucu-siyanurlu-toprak-firat-nehrine-akti-iddiasina-iliskin-aciklama-1080707325.html

Erzincan'da 'Toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı' iddiasına ilişkin açıklama

Erzincan'da 'Toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı' iddiasına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Erzincan'da bir altın madeninin alanında meydana gelen toprak kayması sonucu siyanürlü... 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T01:18+0300

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Merkezden yapılan açıklamada, Erzincan'da meydana gelen toprak kaymasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince toprağın Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarının kapatıldığına dikkat çekildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:Toprak kaymasının ardından nehre herhangi bir malzemenin ulaşması veya karışmasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, "Bölgede meydana gelen toprak kaymasının, maden alanındaki atık havuzu ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20240214/saglik-bakani-kocadan-erzincanda-maden-ocagindaki-toprak-kaymasina-iliskin-aciklama-1080706286.html

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