https://sputniknews.com.tr/20240214/emekli-orgeneral-saldiray-berk-yasamini-yitirdi-1080720946.html
Emekli Orgeneral Saldıray Berk yaşamını yitirdi
Emekli Orgeneral Saldıray Berk yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
FETÖ'nün kumpasına uğrayan eski 3. Ordu ve EDOK komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk hayatını kaybetti. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T12:53+0300
2024-02-14T12:53+0300
2024-02-14T12:58+0300
türkiye
asker
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3. Ordu ve EDOK Komutanlığı yapan emekli Orgeneral Saldıray Berk, 75 yaşında yaşamını yitirdi.1948 Erzurum doğumlu Saldıray Berk, 2009 yılında FETÖ kumpasıyla oluşturulan Erzincan'daki Ergenekon davasının sanıkları arasında yer almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230125/emekli-tuggeneral-erenel-leopard-2-sevkiyati-almanyanin-fiilen-savasa-girdigi-anlamini-tasir-1066167894.html
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Emekli Orgeneral Saldıray Berk yaşamını yitirdi
12:53 14.02.2024 (güncellendi: 12:58 14.02.2024)
Ayrıntılar geliyor
FETÖ'nün kumpasına uğrayan eski 3. Ordu ve EDOK komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk hayatını kaybetti.
3. Ordu ve EDOK Komutanlığı yapan emekli Orgeneral Saldıray Berk, 75 yaşında yaşamını yitirdi.
1948 Erzurum doğumlu Saldıray Berk, 2009 yılında FETÖ kumpasıyla oluşturulan Erzincan'daki Ergenekon davasının sanıkları arasında yer almıştı.