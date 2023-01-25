https://sputniknews.com.tr/20230125/emekli-tuggeneral-erenel-leopard-2-sevkiyati-almanyanin-fiilen-savasa-girdigi-anlamini-tasir-1066167894.html

Emekli Tuğgeneral Erenel: Leopard 2 sevkiyatı Almanya’nın fiilen savaşa girdiği anlamını taşır

Emekli Tuğgeneral Erenel: Leopard 2 sevkiyatı Almanya’nın fiilen savaşa girdiği anlamını taşır

Almanya’nın Ukrayna'ya 14 adet Leopard 2 tankı gönderme ve diğer ülkelerin göndermesine de izin verme kararını Sputnik’e değerlendiren Emekli Tuğgeneral Prof... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T16:41+0300

2023-01-25T16:41+0300

2023-01-25T16:41+0300

görüş

almanya

ukrayna

rusya

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nato

avrupa birliği

leopard 2

ukrayna krizi

türkiye

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Batılı ülkelerin Ukrayna’yı silahlandırmasında yeni bir aşamaya geçiliyor. ABD ve NATO uzun süren baskıları Almanya’ya boyun eğdirdi. Alman hükümeti, Ukrayna'ya 14 Leopard-2-A6 tankı tedarik edeceklerini ve Leopard tankı satın almış üçüncü ülkelerin bunları Kiev'e ihraç etmesine izin vereceklerini duyurdu.Açıklamaya göre ilk adımda Ukrayna ordusunun (100-250 askerden oluşan) bir bölüğüne Alman ordusunun stoklarından 14 adet Leopard-2A6 sağlanacak. Ukraynalı askerler, Almanya'da Leopard tanklarını kullanma konusunda hızlandırılmış eğitimden geçirilecek. Mühimmat, lojistik ve sistemlerin bakımı da pakette yer alacak.Almanya’nın yanı sıra Polonya, İspanya ve Norveç’in de elindeki Alman tanklarını Ukrayna’ya göndermesi bekleniyor. Öte yandan ABD’nin de Abrams tanklarının Ukrayna gönderilmesi konusunda kısa zaman içinde net bir karar alması öngörülüyor.Rusya’dan açıklama: Bu tanklar diğer tüm askeri teçhizat gibi yanacakKremlin Sözcüsü Peskov ise Batı'nın Amerikan Abrams ve Alman Leopard tanklarının Ukrayna'ya olası tedariki hakkında “Bu tankların diğer tüm askeri teçhizat gibi yanacağını defaatle dile getirdik" açıklamasında bulundu.Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan ağır tankların çok pahalı olduğunun ve bunun Avrupalı vergi mükelleflerinin omuzlarına yeni yükler bindireceğinin altını çizen Peskov, ABD'nin ise güzel kazançlar elde edeceğini belirtti.‘Bu tank sevkiyatı Almanya’nın fiilen savaşa girdiği anlamını taşır’Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan İstinye Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜVSAM) Başkanı ve Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Fahri Erenel, “NATO ülkeleri, yaptıkları bu silah yardımlarıyla uluslararası çatışma hukukuna göre saldırgan tanımı içerisine giriyor” diyerek şunları söyledi:‘Bu artık ölümüne bir savaşa döndü’ABD ve NATO’nun Rusya’nın zayıf anını yakaladığını düşündüğünü ifade eden Erenel, “Ona karşı Ukrayna’nın arkasında olduklarını ve güçlü olduğunu göstermek istiyorlar. Temel amaç hem Ukrayna’nın cephede giderek azalmakta olan motivasyonunu artırmak hem de gevşeyen Avrupa Birliği ülkelerini yardım konusunda ortak bir noktaya çekebilmek diyebiliriz. Türkiye’nin barış girişimlerinin ABD’nin gözünde hiçbir anlamı yok. ABD bu savaşın sona ermesini asla ve asla istemiyor. Rusya’nın bölünmesini ve parçalanmasını istiyorlar. Bu artık ölümüne bir savaşa döndü. Putin de bunu biliyor ve elini yükseltiyor. Dolayısıyla her an ciddi anlamda geniş cepheli bir önceki harekatta yaptığı hataları yapmadan bir harekat olabilir” değerlendirmesini de ekledi.‘Tanklar Polonyalı askerler ya da yabancı lejyonlar tarafından kullanılabilir’Rusya’nın envanterinde bu tankları imha edebilecek sistemler olduğuna dikkat çeken ve ayrıca sahada hava üstünlüğünün de Rusya’da olduğuna dikkat çeken Erenel, “Leopard 2’ler için normal bir eğitim süreci olursa bunlar 5-6 aydan önce harbe hazır hale gelmezler. Dolayısıyla tanklar Polonyalı askerler ya da yabancı lejyonlar tarafından kullanılabilir. Öte yandan Ukrayna sahasında bir tank çeşitliliği oluştu. Bu kadar çok zırhlı araç ve tankın çatışma alanında olması kullanım açısından tam bir rezalet. Dünya tarihinin hiç görmediği bir harp sahası diyebiliriz” diye de ekledi.‘Türkiye’nin Leopard 2 tanklarını göndermesini kesinlikle beklemiyorum’Ukrayna’nın Türkiye’nin elindeki Leopard 2 tanklarını göndermesine yönelik de bir çağrısı olmuştu. Erenel, bu konuda yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230125/kremlinden-batiya-uyari-ukraynaya-gondereceginiz-tanklar-da-yanacak-1066159479.html

https://sputniknews.com.tr/20230123/ukraynaya-leopard-2-tanklarinin-gonderilmesinin-sonuclari-ne-olur-1066073302.html

almanya

ukrayna

rusya

avrupa birliği

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2023

Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

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almanya, ukrayna, rusya, abd, nato, avrupa birliği, leopard 2, ukrayna krizi, türkiye