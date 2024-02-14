https://sputniknews.com.tr/20240214/ebrd-abnin-ukraynaya-yonelik-mali-yardimi-marshall-planini-asiyor-1080734541.html
EBRD: AB’nin Ukrayna'ya yönelik mali yardımı Marshall Planı'nı aşıyor
EBRD: AB’nin Ukrayna'ya yönelik mali yardımı Marshall Planı'nı aşıyor
Sputnik Türkiye
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’ya yönelik mali yardım tutarının İkinci Dünya Savaşı... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T16:26+0300
2024-02-14T16:26+0300
2024-02-14T16:27+0300
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’ya yönelik mali yardım tutarının İkinci Dünya Savaşı sonrasında yürürlüğe konulan ‘Marshall Planı’ çerçevesinde Avrupa ülkelerine sağlanan ekonomik kalkınma yardımının tutarını aştığını belirtti.ABD'de yayınlanan Politico gazetesinin aktardığı üzere EBRD Başkanı Renaud-Basso, AB’nin Ukrayna’ya yönelik mali yardım paketinin tutarının İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD Dışişleri Bakanı George Marshall tarafından önerilen ve 1948’de yürürlüğe konulan ABD kaynaklı ‘Marshall Planı’ çerçevesinde Avrupa ülkelerine sağlanan ekonomik kalkınma yardım paketinin tutarını aştığını söyledi.Renaud-Basso, “(AB’nin mali yardımı) GSYİH (Gayrisafi Yurtiçi Hasılası) payı açısından gerçek anlamda İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki ‘Marshall Planının’ çok daha fazlasıdır” ifadelerini kullandı.EBRD Başkanı ayrıca Ukrayna’nın ‘bütçesinin yüzde 50’sini dış destekten aldığını’ da sözlerine ekledi.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ağustos 2022’de Ukrayna'nın yeniden kalkınmasının Marshall Planı’ndan daha kapsamlı olup, milyarlara mal olacağını söylemişti. Scholz, Ukrayna’nın yeniden kalkınma programına ilişkin görüşmelerin G7 ile AB arasında sürdüğünü ifade etmişti.
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avrupa birliği, almanya, avrupa imar ve kalkınma bankası (ebrd), ukrayna, ukrayna krizi, mali yardım, marshall planı
avrupa birliği, almanya, avrupa imar ve kalkınma bankası (ebrd), ukrayna, ukrayna krizi, mali yardım, marshall planı
EBRD: AB’nin Ukrayna'ya yönelik mali yardımı Marshall Planı'nı aşıyor
16:26 14.02.2024 (güncellendi: 16:27 14.02.2024)
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’ya yönelik mali yardım tutarının İkinci Dünya Savaşı sonrasında yürürlüğe konulan ‘Marshall Planı’ çerçevesinde Avrupa ülkelerine sağlanan ekonomik kalkınma yardımının tutarını aştığını belirtti.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’ya yönelik mali yardım tutarının İkinci Dünya Savaşı sonrasında yürürlüğe konulan ‘Marshall Planı
’ çerçevesinde Avrupa ülkelerine sağlanan ekonomik kalkınma yardımının tutarını aştığını belirtti.
ABD'de yayınlanan Politico gazetesinin aktardığı üzere EBRD Başkanı Renaud-Basso, AB’nin Ukrayna’ya yönelik mali yardım paketinin tutarının İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD Dışişleri Bakanı George Marshall tarafından önerilen ve 1948’de yürürlüğe konulan ABD kaynaklı ‘Marshall Planı’ çerçevesinde Avrupa ülkelerine sağlanan ekonomik kalkınma yardım paketinin tutarını aştığını söyledi.
Renaud-Basso, “(AB’nin mali yardımı) GSYİH (Gayrisafi Yurtiçi Hasılası) payı açısından gerçek anlamda İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki ‘Marshall Planının’ çok daha fazlasıdır” ifadelerini kullandı.
EBRD Başkanı ayrıca Ukrayna’nın ‘bütçesinin yüzde 50’sini dış destekten aldığını’ da sözlerine ekledi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ağustos 2022’de Ukrayna'nın yeniden kalkınmasının Marshall Planı’ndan daha kapsamlı olup, milyarlara mal olacağını söylemişti. Scholz, Ukrayna’nın yeniden kalkınma programına ilişkin görüşmelerin G7 ile AB arasında sürdüğünü ifade etmişti.