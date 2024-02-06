https://sputniknews.com.tr/20240206/almanyanin-kieve-askeri-destek-icin-toplam-ne-kadar-harcama-yaptigi-belli-oldu-1080483523.html
Almanya’nın Kiev’e askeri destek için toplam ne kadar harcama yaptığı belli oldu
Almanya’nın Kiev’e askeri destek için toplam ne kadar harcama yaptığı belli oldu
Alman hükümetinden bir kaynağa göre Almanya, Ukrayna'ya askeri destek için toplam 30 milyar euro harcama yaptı. 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T22:39+0300
2024-02-06T22:39+0300
2024-02-06T22:39+0300
ukrayna krizi
almanya
olaf scholz
ukrayna
ukrayna ordusu
abd
taurus
joe biden
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un ABD gezisi öncesinde hükümetten bir kaynak, Sputnik’e ve Alman medyasına verdiği demeçte Ukrayna'daki çatışmanın başlangıcından bu yana Almanya'nın Kiev'e askeri yardım için yaklaşık olarak 30 milyar euro harcadığını söyledi.Yetkili, “Her şeyi hesapladık ve savaşın başlangıcından bu yana Almanya’nın Ukrayna'ya sağladığı askeri desteğin toplam miktarının yaklaşık 30 milyar euro olduğunu belirledik. Bu rakam şimdiye kadar sağlanmış olan desteğin yanı sıra kesin olarak planlanmış ve onaylanmış harcamaları da içeriyor” diyerek, Berlin’in bu yılki bütçesinden Kiev’e askeri yardım için 7 milyar euronun üzerinde harcama yapmayı planladığını da hatırlattı.Avrupa Birliği’nin (AB) toplam desteğinin 1 eurosunun yaklaşık 25-26 sentinin Almanya’dan geldiğine dikkat çeken yetkili, “Tüm devletlerin Ukraynalıları desteklemek için katkıda bulunması ve bu amaçlar için yeterli bütçe fonu ayırması Başbakan için önemlidir ve Brüksel’de de özel olarak üzerinde durduğu konu budur. Ve elbette bu yönde sıkı bir transatlantik koordinasyon da önemlidir” vurgusunu yaptı.Scholz’un başkanlık ettiği heyetinin üyesi ayrıca Ukrayna’ya Taurus füzelerinin tedariki konusunun Scholz ve Biden’ın gündeminde olmasını beklemediğini de sözlerine ekledi.Scholz’un Perşembe günü Washington’a gitmesi ve ertesi gün Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi bekleniyor. Scholz’un başkanlık ettiği heyetten bir kaynağa göre, görüşmenin başlıca konularından biri Ukrayna’ya destek olacak.
https://sputniknews.com.tr/20240127/savunma-bakani-pistorius-almanya-kendini-savunmaya-hazir-degil-1080093488.html
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almanya, olaf scholz, ukrayna, ukrayna ordusu, abd, taurus, joe biden
almanya, olaf scholz, ukrayna, ukrayna ordusu, abd, taurus, joe biden
Almanya’nın Kiev’e askeri destek için toplam ne kadar harcama yaptığı belli oldu
Alman hükümetinden bir kaynağa göre Almanya, Ukrayna'ya askeri destek için toplam 30 milyar euro harcama yaptı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un ABD gezisi öncesinde hükümetten bir kaynak, Sputnik’e ve Alman medyasına verdiği demeçte Ukrayna'daki çatışmanın başlangıcından bu yana Almanya'nın Kiev'e askeri yardım için yaklaşık olarak 30 milyar euro harcadığını söyledi.
Yetkili, “Her şeyi hesapladık ve savaşın başlangıcından bu yana Almanya’nın Ukrayna'ya sağladığı askeri desteğin toplam miktarının yaklaşık 30 milyar euro olduğunu belirledik. Bu rakam şimdiye kadar sağlanmış olan desteğin yanı sıra kesin olarak planlanmış ve onaylanmış harcamaları da içeriyor” diyerek, Berlin’in bu yılki bütçesinden Kiev’e askeri yardım için 7 milyar euronun üzerinde harcama yapmayı planladığını da hatırlattı.
Avrupa Birliği’nin (AB) toplam desteğinin 1 eurosunun yaklaşık 25-26 sentinin Almanya’dan geldiğine dikkat çeken yetkili, “Tüm devletlerin Ukraynalıları desteklemek için katkıda bulunması ve bu amaçlar için yeterli bütçe fonu ayırması Başbakan için önemlidir ve Brüksel’de de özel olarak üzerinde durduğu konu budur. Ve elbette bu yönde sıkı bir transatlantik koordinasyon da önemlidir” vurgusunu yaptı.
Scholz’un başkanlık ettiği heyetinin üyesi ayrıca Ukrayna’ya Taurus füzelerinin tedariki konusunun Scholz ve Biden’ın gündeminde olmasını beklemediğini de sözlerine ekledi.
Scholz’un Perşembe günü Washington’a gitmesi ve ertesi gün Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi bekleniyor. Scholz’un başkanlık ettiği heyetten bir kaynağa göre, görüşmenin başlıca konularından biri Ukrayna’ya destek olacak.