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https://sputniknews.com.tr/20240214/cumhurbaskani-erdogan-misirdan-ayrildi--1080745091.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır’dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır’dan ayrıldı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'daki resmi temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye hareket etti. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T23:21+0300
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recep tayyip erdoğan
türkiye-mısır ilişkileri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl sonra resmi ziyaret kapsamında geldiği Mısır’daki resmi temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Türkiye'ye döndü.
https://sputniknews.com.tr/20240214/cumhurbaskani-erdogan-misir-cumhurbaskani-abdulfettah-es-sisi-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1080737764.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye-mısır ilişkileri, mısır
recep tayyip erdoğan, türkiye-mısır ilişkileri, mısır

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır’dan ayrıldı

23:21 14.02.2024
© İHA / İHA-AW142097Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'daki resmi temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye hareket etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'daki resmi temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye hareket etti - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© İHA / İHA-AW142097
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'daki resmi temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye hareket etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl sonra resmi ziyaret kapsamında geldiği Mısır’daki resmi temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Türkiye'ye döndü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
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