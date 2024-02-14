https://sputniknews.com.tr/20240214/cumhurbaskani-erdogan-misirdan-ayrildi--1080745091.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır’dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır’dan ayrıldı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'daki resmi temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye hareket etti. 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T23:21+0300

2024-02-14T23:21+0300

2024-02-14T23:21+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

türkiye-mısır ilişkileri

mısır

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0e/1080744934_0:34:762:462_1920x0_80_0_0_d34d0dfcec1b52a4329f41f54866e644.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl sonra resmi ziyaret kapsamında geldiği Mısır’daki resmi temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Türkiye'ye döndü.

https://sputniknews.com.tr/20240214/cumhurbaskani-erdogan-misir-cumhurbaskani-abdulfettah-es-sisi-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1080737764.html

mısır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, türkiye-mısır ilişkileri, mısır