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Erdoğan ve Sisi ortak basın toplantısı düzenledi: 'İki ülke arasında yeni bir sayfa açıyoruz'
Erdoğan ve Sisi ortak basın toplantısı düzenledi: 'İki ülke arasında yeni bir sayfa açıyoruz'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile İttihadiye Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda nisan ayında Türkiye'ye geleceğini... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T17:40+0300
2024-02-14T18:05+0300
dünya
abdülfettah es sisi
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi "Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilecek" açıklamasında bulundu.Sisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle nisan ayında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Mısır Cumhurbaşkanı "Sisi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki nisan ayında Türkiye'yi ziyaret etme davetine cevap vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde konuştu.Basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Bugünkü istişarelerimizde, ticaret hacmini kısa süre içerisinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık" dedi.Erdoğan "Mısır savunma sektörüne önemli yatırımlar yapıyor. Mısır ile güç birliğine giderek ortak projeler geliştireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Türkiye'ye davet ederek, bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bölgemizde barış ve istikrarın tesisi için Mısır ile temaslarımızı her seviyede artırma kararlılığındayız" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240214/12-yil-sonra-ilk-cumhurbaskani-erdogan-misirda-sisi-tarafindan-resmi-torenle-karsilandi-1080727364.html
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abdülfettah es sisi, recep tayyip erdoğan
abdülfettah es sisi, recep tayyip erdoğan

Erdoğan ve Sisi ortak basın toplantısı düzenledi: 'İki ülke arasında yeni bir sayfa açıyoruz'

17:40 14.02.2024 (güncellendi: 18:05 14.02.2024)
© AA / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© AA / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile İttihadiye Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda nisan ayında Türkiye'ye geleceğini açıklayan Sisi "İki ülke arasında yeni bir sayfa açıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi "Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilecek" açıklamasında bulundu.
Sisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle nisan ayında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Mısır Cumhurbaşkanı "Sisi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki nisan ayında Türkiye'yi ziyaret etme davetine cevap vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde konuştu.
Basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Bugünkü istişarelerimizde, ticaret hacmini kısa süre içerisinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık" dedi.
Erdoğan "Mısır savunma sektörüne önemli yatırımlar yapıyor. Mısır ile güç birliğine giderek ortak projeler geliştireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Türkiye'ye davet ederek, bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bölgemizde barış ve istikrarın tesisi için Mısır ile temaslarımızı her seviyede artırma kararlılığındayız" dedi.
11 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da Sisi tarafından resmi törenle karşılandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
DÜNYA
11 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da Sisi tarafından resmi törenle karşılandı
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