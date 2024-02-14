https://sputniknews.com.tr/20240214/cumhurbaskani-erdogan-misir-cumhurbaskani-abdulfettah-es-sisi-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1080737764.html

Erdoğan ve Sisi ortak basın toplantısı düzenledi: 'İki ülke arasında yeni bir sayfa açıyoruz'

Erdoğan ve Sisi ortak basın toplantısı düzenledi: 'İki ülke arasında yeni bir sayfa açıyoruz'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile İttihadiye Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda nisan ayında Türkiye'ye geleceğini... 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T17:40+0300

2024-02-14T17:40+0300

2024-02-14T18:05+0300

dünya

abdülfettah es sisi

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi "Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilecek" açıklamasında bulundu.Sisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle nisan ayında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Mısır Cumhurbaşkanı "Sisi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki nisan ayında Türkiye'yi ziyaret etme davetine cevap vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde konuştu.Basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Bugünkü istişarelerimizde, ticaret hacmini kısa süre içerisinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık" dedi.Erdoğan "Mısır savunma sektörüne önemli yatırımlar yapıyor. Mısır ile güç birliğine giderek ortak projeler geliştireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Türkiye'ye davet ederek, bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bölgemizde barış ve istikrarın tesisi için Mısır ile temaslarımızı her seviyede artırma kararlılığındayız" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240214/12-yil-sonra-ilk-cumhurbaskani-erdogan-misirda-sisi-tarafindan-resmi-torenle-karsilandi-1080727364.html

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abdülfettah es sisi, recep tayyip erdoğan