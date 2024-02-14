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11 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da Sisi tarafından resmi törenle karşılandı
11 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da Sisi tarafından resmi törenle karşılandı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 yılın ardından Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Uçağı inen Erdoğan, Mısır Lideri Sisi tarafından resmi... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T14:45+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es Sisi ile görüşmek üzere Kahire'ye gitti. Erdoğan, 11 yıl aradan sonra Mısır'a gerçekleştirdiği ilk ziyarette, havalimanında Sisi tarafından karşılandı.Erdoğan, Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle ağırlanacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. İki liderin 15.00'te görüşmesi, ardından 16.45'te basın toplantısı yapması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi tarafından heyeti onuruna verilen resmi yemeğe katılacak.
https://sputniknews.com.tr/20240214/kahiredeki-gazze-muzakereleri-3-gun-uzatildi-1080717087.html
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recep tayyip erdoğan, sisi, abdülffetah sisi, abdülfettah el sisi, mısır, türkiye, türkiye-mısır ilişkileri, diplomasi, ikili ilişkiler, ikili ilişki, ikili ilişkiler, ikili görüşme, ikili toplantılar, ikili temas, siyaset, politika
recep tayyip erdoğan, sisi, abdülffetah sisi, abdülfettah el sisi, mısır, türkiye, türkiye-mısır ilişkileri, diplomasi, ikili ilişkiler, ikili ilişki, ikili ilişkiler, ikili görüşme, ikili toplantılar, ikili temas, siyaset, politika

11 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da Sisi tarafından resmi törenle karşılandı

14:45 14.02.2024 (güncellendi: 14:52 14.02.2024)
© AA / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© AA / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 yılın ardından Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Uçağı inen Erdoğan, Mısır Lideri Sisi tarafından resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es Sisi ile görüşmek üzere Kahire'ye gitti.

Erdoğan, 11 yıl aradan sonra Mısır'a gerçekleştirdiği ilk ziyarette, havalimanında Sisi tarafından karşılandı.
Erdoğan, Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle ağırlanacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. İki liderin 15.00'te görüşmesi, ardından 16.45'te basın toplantısı yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi tarafından heyeti onuruna verilen resmi yemeğe katılacak.
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