https://sputniknews.com.tr/20240214/cevre-bakanligindan-aciklama-su-an-icin-kirlilik-yok-1080720881.html
Çevre Bakanlığı'ndan açıklama: 'Şu an için kirlilik yok'
Çevre Bakanlığı'ndan açıklama: 'Şu an için kirlilik yok'
Sputnik Türkiye
Çevre Bakanlığı, "(Erzincan'da maden ocağındaki toprak kayması) İlk andan itibaren Fırat Nehri boyunca belirli noktalardan numuneler alınmış, şu an için... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T12:49+0300
2024-02-14T12:49+0300
2024-02-14T12:49+0300
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türkiye, çevre ve şehircilik bakanlığı, erzincan
türkiye, çevre ve şehircilik bakanlığı, erzincan
Çevre Bakanlığı'ndan açıklama: 'Şu an için kirlilik yok'
Ayrıntılar geliyor
Çevre Bakanlığı, "(Erzincan'da maden ocağındaki toprak kayması) İlk andan itibaren Fırat Nehri boyunca belirli noktalardan numuneler alınmış, şu an için kirlilik tespit edilmemiştir" dedi.