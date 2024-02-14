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SON DAKİKA | Çevre Bakanlığı'ndan açıklama: 'Şu an için kirlilik yok'
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Çevre Bakanlığı'ndan açıklama: 'Şu an için kirlilik yok'
Çevre Bakanlığı'ndan açıklama: 'Şu an için kirlilik yok'
Sputnik Türkiye
Çevre Bakanlığı, "(Erzincan'da maden ocağındaki toprak kayması) İlk andan itibaren Fırat Nehri boyunca belirli noktalardan numuneler alınmış, şu an için... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T12:49+0300
2024-02-14T12:49+0300
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türkiye, çevre ve şehircilik bakanlığı, erzincan
türkiye, çevre ve şehircilik bakanlığı, erzincan

Çevre Bakanlığı'ndan açıklama: 'Şu an için kirlilik yok'

12:49 14.02.2024
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Ayrıntılar geliyor
Çevre Bakanlığı, "(Erzincan'da maden ocağındaki toprak kayması) İlk andan itibaren Fırat Nehri boyunca belirli noktalardan numuneler alınmış, şu an için kirlilik tespit edilmemiştir" dedi.
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