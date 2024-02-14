Çevre Bakanlığı'ndan açıklama: 'Şu an için kirlilik yok'

Ayrıntılar geliyor

Çevre Bakanlığı, "(Erzincan'da maden ocağındaki toprak kayması) İlk andan itibaren Fırat Nehri boyunca belirli noktalardan numuneler alınmış, şu an için kirlilik tespit edilmemiştir" dedi.