https://sputniknews.com.tr/20240214/cem-karacanin-gozyaslari-filmi-vizyondan-kaldirildi-yapimcidan-aciklama-1080708055.html

Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi vizyondan kaldırıldı: Yapımcıdan açıklama

Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi vizyondan kaldırıldı: Yapımcıdan açıklama

Sputnik Türkiye

Sanatçı Cem Karaca'nın hayat hikayesini konu alan ‘Cem Karaca’nın Gözyaşları’ filmi gösterimden kaldırıldı. Film yapımcı şirketleri konuyla ilgili açıklama... 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T02:41+0300

2024-02-14T02:41+0300

2024-02-14T02:41+0300

yaşam

cem karaca

film

yapımcı

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Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın hayat hikayesini konu alan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin gösterimden kaldırılması ve telif hakları alacağına ilişkin sanatçının eşi İlkim Karaca tarafından açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.NTV'nin haberine göre Filmin yapım şirketleri Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya konuyla ilgili şu yazılı açıklamayı yaptı: “Efsanevi sanatçımız Cem Karaca’nın anısına yakışır bir şekilde büyük emek ve özenle çekimlerini tamamlayıp 26 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren izleyicilere emanet ettiğimiz “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmimiz, davacı tarafça mahkemeye yatırılan 3,5 milyon TL teminat sonrasında tedbir kararıyla durdurulmuş ve vizyondan kaldırılmıştır. Yaşanan süreçte davacı taraf “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmimizde kullanılan eserler için kendisinden izin alınmadığı gerekçesiyle dava açmıştır. Ancak filmde kullanılan tüm şarkılar için MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) aracılığıyla, şarkıların hak sahiplerinden gerekli izinler alınmıştır. Filmimizde kullandığımız, “Muhtar, Emrah, Tamirci Çırağı, Namus Belası, Çok Yorgunum, Ceviz Ağacı, 1 Mayıs, Bekle Beni, Dadaloğlu, Hep Kahır” isimli şarkıların 4/3 hakkı Cem Karaca’nın oğlu ve filmimizin danışmanı Emrah Karaca’da bulunmaktadır. Şarkıların 4/1 hakkı ise 2018 yılından itibaren davacı tarafın haklarının tamamını satıp devrettiği All Stars Music şirketindedir. Yapım şirketi olarak bizler, Emrah Karaca’da bulunmayan 4/1 hakkı, MESAM tarafından da yasal olarak belirtilen kurumdan almış bulunmaktayız. Bu durumda, filmimizin müzikal içeriği için gerekli olan tüm yasal izinlerin alındığını ve hak sahipleriyle ilgili tüm gerekliliklerin yerine getirildiğini bir kez daha belirtmek isteriz."Filmin yapım şirketleri açıklamalarına şu ifadelerle devam etti: Ne olmuştu?Cem Karaca'nın hayat hikayesini konu alan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi 26 Ocak'ta vizyona girmişti. Filmin gösterimden kaldırılması ve telif hakları alacağına ilişkin sanatçının eşi İlkim Karaca tarafından açılan davada ara kararda, İlkim Karaca'nın 3,5 milyon teminat yatırması halinde filmin gösteriminin durdurulmasına karar verilmişti. İklim Karaca'nın teminatı yatırması üzerine film vizyondan kalktı. Film üç haftada 219 bin 331 seyirciye ulaşmıştı. Cem Karaca'nın hayatını işleyen "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminde İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buçe Buse Kahraman, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel başrolleri paylaşıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240127/cem-karacanin-gozyaslari-filmine-iliskin-davalarla-ilgili-aciklamalar-yapildi-1080105877.html

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cem karaca, film, yapımcı