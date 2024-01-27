'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmine ilişkin davalarla ilgili açıklamalar yapıldı

"2023 yılının aralık ayında açılan bir dava. Davacı tarafın daha önce de kendi şahsi haklarına ilişkin açmış olduğu davalar vardı. Bugüne kadar herhangi bir sonuç alınamamıştı. Dün itibariyle dava dosyası içeriğinde esasa yönelik pek bir değişiklik olmadı. 18 Ocak'ta bir ara karar verilmişti. Dosya içerisinde belge ve bilgiler ışığında tedbir talepleri reddedilmişti. 24 ve 26 Ocak tarihlerinde dosyaya iki tane bilirkişi raporu girdi. Bilirkişi raporlarında esası değiştirecek ve dosyaya yeni bir şey katacak herhangi bir bilgi yoktu. Bu kez tedbir kararı verildi maalesef. Henüz bu teminat yatırılmamıştır. Gösterimler devam etmektedir. Bizim umudumuz ve temennimiz hukuki mücadelemiz sonucunda haklı olduğumuz ve açılan bu davanın yersiz, usul ve esasa aykırı olduğu, davacının haklarının ihlal edilmediği gün yüzüne çıkacaktır. Tedbir kararının esasa uygun olmadığı kanaatindeyiz. Sonuç itibariyle bu karar, bunca emek ve çabanın boşa gitmesi anlamına gelecektir. Davacının da menfaatlerine aykırı olan bir karardır. Karar yürürlüğe girer ve filmin gösterimi durdurulursa ekonomik kazanç elde edilemeyecektir. Burada menfaat dengesinin doğru kurulmadığı kanaatindeyiz. En kısa sürede başvurumuzu yapacağız."