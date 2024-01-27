'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmine ilişkin davalarla ilgili açıklamalar yapıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Sosyal medya fenomenleri için yeni şart
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'de PM kritik adaylıkları için toplanıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'nın Il-76 uçağına saldırısı: Rusya’nın Türkiye’den beklentisi neler?
18:23
3 dk
SESLİ HABER
Putin'in Özel Temsilcisi: Rus, Türk, Suriye ve İran istihbaratları temas halinde
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Ukrayna’nın başkenti değişebilir
18:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
ABD, uçak düşürme olayında Amerikan silahlarının olası kullanımına ilişkin iddiaları araştırıyor
19:16
1 dk
SESLİ HABER
BM Sözcüsü: Düşen İl-76 uçağıyla ilgili bilgimiz medyada çıkan haberlerle sınırlı
19:28
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li Senatör: Washington, Kiev'e ayrılan paranın nerede kullanıldığını bilmiyor
19:55
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, uçak düşürme vakasının ardından yurt içi gezilerini iptal etti
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Time dergisi: Batı, Zelenskiy'ye ‘sürgünde hükümet’ kurmasını önerdi
20:24
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’in danışmanından itiraf: Cephedeki durum zor
07:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:32
7 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi Philippot’tan NATO açıklaması
08:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Zelenskiy'ye tehdit: Değiştir yoksa yolsuzluk dosyaları çıkar
08:12
2 dk
SESLİ HABER
Fransız savaş muhabiri, Ukrayna’daki Fransız paralı askerleri anlattı
08:48
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: Ukrayna ayakta kalmasını sağlayacak yardımı alamayacak
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, uçak düşürme vakasının ardından yurt içi gezilerini iptal etti
09:13
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Savunma Bakanlığı, ABD ilk kez gönderdiği silahları denetledi.
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: Ukrayna’nın askeri kalmadı, mevzileri terk etmek zorunda kalıyorlar
10:14
1 dk
SESLİ HABER
ABD, uçak düşürme olayında Amerikan silahlarının olası kullanımına ilişkin iddiaları araştırıyor
10:27
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçi: Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı’nı görevden almaya hazırlanıyor
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
İran, AB’ye elektriği Türkiye üzerinden satabilir
11:24
1 dk
MÜZİĞİN DÂHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
11:35
4 dk
SESLİ HABER
Kaybolan Amerikalı komandoların cansız bedenleri bulundu
11:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Ukrayna’nın başkenti değişebilir
12:10
1 dk
SESLİ HABER
Biden'ın gafları bitmiyor: Toplantıya katılmayan bakanla konuştu
12:24
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı’nı kim ölümle tehdit etti?
12:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Fransa, Ukrayna çatışmasında 'tahıl hesabı' yapıyor
16:08
2 dk
SESLİ HABER
Time dergisi: Batı, Zelenskiy'ye ‘sürgünde hükümet’ kurmasını önerdi
16:19
2 dk
SESLİ HABER
Ve fotoğrafları yayınladı: Elinde silah var
16:27
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Alman aşırı sağcılar AB’den ayrılmak istiyor
17:10
2 dk
SESLİ HABER
Putin'in Özel Temsilcisi: Rus, Türk, Suriye ve İran istihbaratları temas halinde
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
BM Sözcüsü: Düşen İl-76 uçağıyla ilgili bilgimiz medyada çıkan haberlerle sınırlı
18:07
1 dk
SESLİ HABER
Bakan itiraf etti: Veto olursa Avrupa Birliği’nin B planı yok
18:13
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: Eğer Kiev’i desteklemeyi bırakırsak müttefiklerimiz de aynı şeyi yapabilir
19:07
3 dk
SESLİ HABER
ABD, uçak düşürme olayında Amerikan silahlarının olası kullanımına ilişkin iddiaları araştırıyor
19:15
1 dk
SESLİ HABER
Time dergisi: Batı, Zelenskiy'ye ‘sürgünde hükümet’ kurmasını önerdi
19:55
2 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonot: Türkiye uzay programını çok ciddiye alıyor
20:14
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li Senatör: Washington, Kiev'e ayrılan paranın nerede kullanıldığını bilmiyor
20:28
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'nın Il-76 uçağına saldırısı: Rusya’nın Türkiye’den beklentisi neler?
20:41
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman konuştu: Türkiye’ye çok teşekkür ederiz
21:20
4 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin İsveç’e onayının perde arkasındaki anlaşma
22:29
4 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20240127/cem-karacanin-gozyaslari-filmine-iliskin-davalarla-ilgili-aciklamalar-yapildi-1080105877.html
'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmine ilişkin davalarla ilgili açıklamalar yapıldı
'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmine ilişkin davalarla ilgili açıklamalar yapıldı
Usta sanatçı Cem Karaca'nın hayat hikayesini konu alan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin gösterimden kaldırılması ve telif hakları alacağına ilişkin... 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T20:35+0300
2024-01-27T20:35+0300
yaşam
film
dava
cem karaca
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1b/1080105722_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c312c932ecbe38726715e4cbe28f97a3.jpg
Fikri Harika ve Aytaç Medya ortak yapımcılığında çekilen filmin vizyondan kaldırılmasına yönelik açılan davaya ilişkin Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca, Aytaç Medya Temsilcisi Avukat Kaya Türkü, All Stars Music şirketi sahibi Mine Aksoy'un katılımıyla İstanbul'daki bir otelde basın toplantısı düzenlendi.Emrah Karaca, filmin gösterime girdiği hafta böyle bir konuyla karşılaşmaktan üzüntülü olduklarını ifade ederek, "Davacı taraf babamın son eşidir. Kendisine miras hukukuyla intikal eden 4'te bir hakların da sahibidir. Bir sanatçının en büyük mirası eserleridir. Ortada 2018 senesine kadar devam eden bir ortaklık söz konusuydu. Bu ortaklık babamın şarkılarıyla alakalıydı. 2018'de kendi tasarrufuyla haklarını All Stars Music şirketine satmıştır" dedi.Karaca, 2018'den bugüne yüzlerce dizi, film, belgesel ve reklama babasının müziklerini kullanma hakkı verdiklerini belirterek, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nden filmin gösterimini durdurmaya yönelik ara karar çıkmasının kendilerini şaşkına çevirdiğini söyledi.'Gösterimler devam etmektedir'Aytaç Medya Temsilcisi Avukat Kaya Türkü de kararın kendilerine dün sözlü olarak iletildiğini ve içeriğinden haberdar olduklarını dile getirdi. Türkü, karara ilişkin değerlendirmelerinin sürdüğüne işaret ederek, davanın seyrini şu sözlerle anlattı:All Stars Music şirketi sahibi Mine Aksoy ise Emrah Karaca ve İlkim Karaca arasında hep bir köprü olmaya gayret gösterdiğini kaydederek, şunları kaydetti:Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın hayatını işleyen "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminde İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buçe Buse Kahraman, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel başrolleri paylaşıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230809/cem-karacanin-hayatini-ele-alacak-filmin-cekimlerine-eylulde-baslanacak-1074489236.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1b/1080105722_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6d65e3e42b9d9e073edb8abf280e6a6d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
film, dava, cem karaca
film, dava, cem karaca

'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmine ilişkin davalarla ilgili açıklamalar yapıldı

20:35 27.01.2024
© AACem Karaca'nın Gözyaşları fi
Cem Karaca'nın Gözyaşları fi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2024
© AA
Abone ol
Usta sanatçı Cem Karaca'nın hayat hikayesini konu alan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin gösterimden kaldırılması ve telif hakları alacağına ilişkin sanatçının eşi İlkim Karaca tarafından açılan davada ara karar açıklandı.
Fikri Harika ve Aytaç Medya ortak yapımcılığında çekilen filmin vizyondan kaldırılmasına yönelik açılan davaya ilişkin Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca, Aytaç Medya Temsilcisi Avukat Kaya Türkü, All Stars Music şirketi sahibi Mine Aksoy'un katılımıyla İstanbul'daki bir otelde basın toplantısı düzenlendi.
Emrah Karaca, filmin gösterime girdiği hafta böyle bir konuyla karşılaşmaktan üzüntülü olduklarını ifade ederek, "Davacı taraf babamın son eşidir. Kendisine miras hukukuyla intikal eden 4'te bir hakların da sahibidir. Bir sanatçının en büyük mirası eserleridir. Ortada 2018 senesine kadar devam eden bir ortaklık söz konusuydu. Bu ortaklık babamın şarkılarıyla alakalıydı. 2018'de kendi tasarrufuyla haklarını All Stars Music şirketine satmıştır" dedi.
Karaca, 2018'den bugüne yüzlerce dizi, film, belgesel ve reklama babasının müziklerini kullanma hakkı verdiklerini belirterek, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nden filmin gösterimini durdurmaya yönelik ara karar çıkmasının kendilerini şaşkına çevirdiğini söyledi.

'Gösterimler devam etmektedir'

Aytaç Medya Temsilcisi Avukat Kaya Türkü de kararın kendilerine dün sözlü olarak iletildiğini ve içeriğinden haberdar olduklarını dile getirdi. Türkü, karara ilişkin değerlendirmelerinin sürdüğüne işaret ederek, davanın seyrini şu sözlerle anlattı:
"2023 yılının aralık ayında açılan bir dava. Davacı tarafın daha önce de kendi şahsi haklarına ilişkin açmış olduğu davalar vardı. Bugüne kadar herhangi bir sonuç alınamamıştı. Dün itibariyle dava dosyası içeriğinde esasa yönelik pek bir değişiklik olmadı. 18 Ocak'ta bir ara karar verilmişti. Dosya içerisinde belge ve bilgiler ışığında tedbir talepleri reddedilmişti. 24 ve 26 Ocak tarihlerinde dosyaya iki tane bilirkişi raporu girdi. Bilirkişi raporlarında esası değiştirecek ve dosyaya yeni bir şey katacak herhangi bir bilgi yoktu. Bu kez tedbir kararı verildi maalesef. Henüz bu teminat yatırılmamıştır. Gösterimler devam etmektedir. Bizim umudumuz ve temennimiz hukuki mücadelemiz sonucunda haklı olduğumuz ve açılan bu davanın yersiz, usul ve esasa aykırı olduğu, davacının haklarının ihlal edilmediği gün yüzüne çıkacaktır. Tedbir kararının esasa uygun olmadığı kanaatindeyiz. Sonuç itibariyle bu karar, bunca emek ve çabanın boşa gitmesi anlamına gelecektir. Davacının da menfaatlerine aykırı olan bir karardır. Karar yürürlüğe girer ve filmin gösterimi durdurulursa ekonomik kazanç elde edilemeyecektir. Burada menfaat dengesinin doğru kurulmadığı kanaatindeyiz. En kısa sürede başvurumuzu yapacağız."
All Stars Music şirketi sahibi Mine Aksoy ise Emrah Karaca ve İlkim Karaca arasında hep bir köprü olmaya gayret gösterdiğini kaydederek, şunları kaydetti:
"İşin ne hukuki ne manevi ne de ticari boyutu gerçekle örtüşen bir taraftadır. Rahmetli Cem Karaca'nın eserlerinin kullanılabilmesi ve gençlere duyurulabilmesi için çabaladım. İlkim Hanım defaaten benim kapımı çalmıştır. 'Ben bu işten yoruldum, lütfen haklarımı satın alır mısın?' demiştir. Ben kendisine edisyon sözleşmesi teklif ettim. Edisyon istemediğini ve devir istediğini söylemiştir. O dönemin ciddi bir meblağ karşılığında ben bu hakları devir aldım. Tabir yerindeyse yerde yatan bir kataloğu ayağa kaldırdım. Emrah'ın (Karaca) da burada çok büyük desteği vardır. Bütün bu uzun yolculukta yanlarında olmuşumdur."
Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın hayatını işleyen "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminde İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buçe Buse Kahraman, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel başrolleri paylaşıyor.
Cem Karaca - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
YAŞAM
Cem Karaca'nın hayatını ele alacak filmin çekimlerine eylülde başlanacak
9 Ağustos 2023, 01:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала