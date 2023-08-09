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Cem Karaca'nın hayatını ele alacak filmin çekimlerine eylülde başlanacak
Cem Karaca'nın hayatını ele alacak filmin çekimlerine eylülde başlanacak
Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya, Anadolu rock müziğinin kurucularından Cem Karaca'nın hayatını beyazperdeye aktaracak. 09.08.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
cem karaca
kültür & sanat
kültür
anadolu
anadolu rock
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Anadolu rock müziğinin kurucularından Cem Karaca'nın hayatı film oluyor.Yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun üstleneceği filmin çekimlerine eylülde başlanacak.Filme ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Aksu, sanatçı Karaca'ya olan hayranlığını dile getirerek, "Çocukluğumda, gençliğimde, bugünkü olgunluk dönemimde hayran olduğum, neredeyse sinema sanatına bakışımı etkilemiş bir dünya devinin filmini yapmak benim için heyecan verici. Cem Karaca'yı hep 20. yüzyılın en büyük halk ozanı olarak gördüm. Benim için Homeros kadar önemlidir. Dadaloğlu, Karacaoğlan, modern Emrah'tır" ifadelerini kullandı.Aksu, filmde Cem Karaca'yı canlandıracak İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğunu, sahici ve samimi bulduğunun altını çizerek, "Bu projede birlikte olacağımız için ayrıca daha çok sevindim" ifadelerini kullandı.Danışmanlığını Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca ile yakın çevresinin yaptığı filmin senaryosunu Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık kaleme aldı.
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cem karaca, kültür & sanat, kültür, anadolu, anadolu rock, yüksel aksu
cem karaca, kültür & sanat, kültür, anadolu, anadolu rock, yüksel aksu

Cem Karaca'nın hayatını ele alacak filmin çekimlerine eylülde başlanacak

01:59 09.08.2023
© AACem Karaca
Cem Karaca - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© AA
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Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya, Anadolu rock müziğinin kurucularından Cem Karaca'nın hayatını beyazperdeye aktaracak.
Anadolu rock müziğinin kurucularından Cem Karaca'nın hayatı film oluyor.
Yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun üstleneceği filmin çekimlerine eylülde başlanacak.
Filme ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Aksu, sanatçı Karaca'ya olan hayranlığını dile getirerek, "Çocukluğumda, gençliğimde, bugünkü olgunluk dönemimde hayran olduğum, neredeyse sinema sanatına bakışımı etkilemiş bir dünya devinin filmini yapmak benim için heyecan verici. Cem Karaca'yı hep 20. yüzyılın en büyük halk ozanı olarak gördüm. Benim için Homeros kadar önemlidir. Dadaloğlu, Karacaoğlan, modern Emrah'tır" ifadelerini kullandı.
Aksu, filmde Cem Karaca'yı canlandıracak İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğunu, sahici ve samimi bulduğunun altını çizerek, "Bu projede birlikte olacağımız için ayrıca daha çok sevindim" ifadelerini kullandı.
Danışmanlığını Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca ile yakın çevresinin yaptığı filmin senaryosunu Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık kaleme aldı.
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