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Batı basını: ABD’li milletvekillerinden oluşan bir heyet Tayvan’ı ziyaret edecek
Batı basını: ABD’li milletvekillerinden oluşan bir heyet Tayvan’ı ziyaret edecek
Sputnik Türkiye
Temsilciler Meclisi ABD ile Çin Komünist Partisi Arasındaki Stratejik Rekabete İlişkin Seçilmiş Komite Başkanı Mike Gallagher ve milletvekillerinden oluşan bir... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T17:24+0300
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Financial Times gazetesinin kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre Wisconsin Temsilcisi Gallagher ve milletvekillerinden oluşan bir heyet, 21 Şubat’ta Tayvan’ı ziyaret edecek.Haberde, “Cumhuriyetçi 21 Şubat'ta Tayvan’a gelecek” ifadelerine yer verildi. Buna göre Tayvanlı bürokratlar, Gallagher’ın 7 milletvekilinden oluşan bir heyete öncülük etmesini bekliyor.Heyetin, ada yönetiminin başkanlık seçimini kazanan Lai Qingde ile görüşmesi öngörülüyor.Tayvan etrafındaki durum, dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Ağustos 2022’nin başlarında adaya yaptığı ziyaretin ardından önemli ölçüde kötüleşmişti. Adayı kendi eyaletlerinden biri olarak gören Çin, bu adımın ABD’nin Tayvan ayrılıkçılığına destek verdiğine dikkat çekerek Pelosi’nin ziyaretini kınamış ve büyük çaplı askeri tatbikatlar düzenlemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240115/tayvanli-lider-zorluklarla-birlikte-mucadele-icin-abd-ile-birlikte-calisacaklarini-soyledi-1079651914.html
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abd, tayvan, çin halk cumhuriyeti, tek çin politikası, washngton, abd temsilciler meclisi
abd, tayvan, çin halk cumhuriyeti, tek çin politikası, washngton, abd temsilciler meclisi

Batı basını: ABD’li milletvekillerinden oluşan bir heyet Tayvan’ı ziyaret edecek

17:24 14.02.2024
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWNABD Tayvan
ABD Tayvan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWN
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Temsilciler Meclisi ABD ile Çin Komünist Partisi Arasındaki Stratejik Rekabete İlişkin Seçilmiş Komite Başkanı Mike Gallagher ve milletvekillerinden oluşan bir heyetin 21 Şubat’ta Tayvan’ı ziyaret etmeyi planladığı bildirildi.
Financial Times gazetesinin kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre Wisconsin Temsilcisi Gallagher ve milletvekillerinden oluşan bir heyet, 21 Şubat’ta Tayvan’ı ziyaret edecek.
Haberde, “Cumhuriyetçi 21 Şubat'ta Tayvan’a gelecek” ifadelerine yer verildi. Buna göre Tayvanlı bürokratlar, Gallagher’ın 7 milletvekilinden oluşan bir heyete öncülük etmesini bekliyor.
Heyetin, ada yönetiminin başkanlık seçimini kazanan Lai Qingde ile görüşmesi öngörülüyor.
Tayvan etrafındaki durum, dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Ağustos 2022’nin başlarında adaya yaptığı ziyaretin ardından önemli ölçüde kötüleşmişti. Adayı kendi eyaletlerinden biri olarak gören Çin, bu adımın ABD’nin Tayvan ayrılıkçılığına destek verdiğine dikkat çekerek Pelosi’nin ziyaretini kınamış ve büyük çaplı askeri tatbikatlar düzenlemişti.
Tayvan lideri Tsai Ing-wen - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2024
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Tayvanlı lider zorluklarla birlikte mücadele için ABD ile birlikte çalışacaklarını söyledi
15 Ocak, 09:55
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