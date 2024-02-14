https://sputniknews.com.tr/20240214/bati-basini-abdli-milletvekillerinden-olusan-bir-heyet-tayvani-ziyaret-edecek-1080736428.html

Batı basını: ABD’li milletvekillerinden oluşan bir heyet Tayvan’ı ziyaret edecek

Batı basını: ABD’li milletvekillerinden oluşan bir heyet Tayvan’ı ziyaret edecek

Sputnik Türkiye

Temsilciler Meclisi ABD ile Çin Komünist Partisi Arasındaki Stratejik Rekabete İlişkin Seçilmiş Komite Başkanı Mike Gallagher ve milletvekillerinden oluşan bir... 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T17:24+0300

2024-02-14T17:24+0300

2024-02-14T17:24+0300

dünya

abd

tayvan

çin halk cumhuriyeti

tek çin politikası

washngton

abd temsilciler meclisi

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0e/1080735908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1691cd5df488532ec320a70545068b73.jpg

Financial Times gazetesinin kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre Wisconsin Temsilcisi Gallagher ve milletvekillerinden oluşan bir heyet, 21 Şubat’ta Tayvan’ı ziyaret edecek.Haberde, “Cumhuriyetçi 21 Şubat'ta Tayvan’a gelecek” ifadelerine yer verildi. Buna göre Tayvanlı bürokratlar, Gallagher’ın 7 milletvekilinden oluşan bir heyete öncülük etmesini bekliyor.Heyetin, ada yönetiminin başkanlık seçimini kazanan Lai Qingde ile görüşmesi öngörülüyor.Tayvan etrafındaki durum, dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Ağustos 2022’nin başlarında adaya yaptığı ziyaretin ardından önemli ölçüde kötüleşmişti. Adayı kendi eyaletlerinden biri olarak gören Çin, bu adımın ABD’nin Tayvan ayrılıkçılığına destek verdiğine dikkat çekerek Pelosi’nin ziyaretini kınamış ve büyük çaplı askeri tatbikatlar düzenlemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240115/tayvanli-lider-zorluklarla-birlikte-mucadele-icin-abd-ile-birlikte-calisacaklarini-soyledi-1079651914.html

abd

tayvan

çin halk cumhuriyeti

washngton

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, tayvan, çin halk cumhuriyeti, tek çin politikası, washngton, abd temsilciler meclisi