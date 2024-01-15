https://sputniknews.com.tr/20240115/tayvanli-lider-zorluklarla-birlikte-mucadele-icin-abd-ile-birlikte-calisacaklarini-soyledi-1079651914.html

Tayvanlı lider zorluklarla birlikte mücadele için ABD ile birlikte çalışacaklarını söyledi

Tayvanlı lider zorluklarla birlikte mücadele için ABD ile birlikte çalışacaklarını söyledi

Çin ile egemenlik ihtilafında tansiyonun giderek yükseldiği bu dönemde ABD’ye göz kırpan Tayvan lideri Tsai Ing-wen, gelecekte karşılaşılacak zorlukların... 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T09:55+0300

2024-01-15T09:55+0300

2024-01-15T09:55+0300

dünya

tayvan

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abd

tayvan boğazı

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Tsai, ABD'li yetkililerden oluşan bir heyetle yaptığı görüşmede, Tayvan ve ABD'nin gelecekte çeşitli küresel zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışacağını bildirirken, ABD'li yetkililerin adaya gelişinin yalnızca ABD'nin Tayvan demokrasisine verdiği desteği değil, aynı zamanda ‘Tayvan ile ABD arasındaki yakın ve güçlü ortaklığı’ da gösterdiğinin altını çizdi.Tsai Ing-wen ayrıca ortaklığın gelişmesiyle birlikte Tayvan ve ABD'nin çevresel sürdürülebilirlik, bilimsel ve teknolojik gelişme ve eğitim gibi alanlarda işbirliğini genişleteceğine olan inancını dile getirdi.Tayvan lideri, konuşmasında, “Gelecekte, tıpkı pandemiyle ortaklaşa mücadele ettiğimiz gibi, Tayvan ve ABD çeşitli küresel zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışacak" ifadelerini kullanırken, Tayvan-ABD ilişkilerinin gelişmeye devam edeceğini, bölgesel ve küresel refah ve kalkınma için önemli bir itici güç haline geleceğini umduğunu sözlerine ekledi.Daha önce Tayvan'daki fiili ABD büyükelçiliği olarak nitelendirilen Amerikan Enstitüsü (AIT), ABD Dışişleri Bakanlığı eski bakan yardımcısı James Steinberg ve eski ulusal güvenlik danışmanı Stephen Hadley'den oluşan ABD heyetinin 14 Ocak'ta Tayvan'a geleceği duyurulmuştu.Merkez Seçim Komisyonu'na göre Tayvan'da geçen cumartesi günü yapılan genel başkanlık ve Yasama Yuan'ı (parlamento) milletvekilliği seçimlerine katılım oranı yüzde 69.8 oldu.Cumartesi günü toplam 19.5 milyon seçmen için adada toplam 17 bin 795 seçim merkezi kurulurken, Tayvan'ın bağımsızlık yanlısı iktidardaki Demokratik İlerici Partinin (DPP) Genel Başkanı ve görevdeki Başkan Yardımcısı Lai Ching-te’nin partisi oyların yüzde 40.05'ini alarak seçimi kazandı.Lai'nin en yakın rakibi, ana muhalefetteki Milliyetçi Partinin (Koumintang/KMT) adayı Yeni Taipei Belediye Başkanı Hou Yu-ih oyların yüzde 33,49'unu, Tayvan Halk Partisi (TPP) adayı Ko Wen-je ise yüzde 26,46'sını alabildi.Lai, seçim zaferiyle DPP'yi iktidardaki üçüncü dönemine taşırken, Ada'da hükümetin gelecek 4 yıldaki lideri olacak.Seçimde Başkan Yardımcısı adayı olarak Lai ile yarışan Tayvan'ın eski Washington Temsilcisi Hsiao Bi-khim de onun yardımcılığını üstlenecek.Lai konuşmasında, egemenlik ihtilafı içinde oldukları Çin'e de mesaj vererek, "Bu seçim Tayvan halkının demokraside ısrarını göstermiştir. Umarız bu ses Tayvan Boğazı'nın karşı yakasında da duyulur" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240114/cin-disisleri-bakani-wang-yi-tayvan-elbette-birgun-cin-ile-tekrar-birlesecek--1079638819.html

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tayvan, çin halk cumhuriyeti, abd, tayvan boğazı, washington, tek çin politikası