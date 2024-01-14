https://sputniknews.com.tr/20240114/cin-disisleri-bakani-wang-yi-tayvan-elbette-birgun-cin-ile-tekrar-birlesecek--1079638819.html
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi: Tayvan elbette birgün Çin ile tekrar birleşecek
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi: Tayvan elbette birgün Çin ile tekrar birleşecek
Çin Dışişleri Bakanı Tayvan'da gerçekleşen seçimler için "Tayvan hiçbir zaman bir ülke olmadı. Geçmişte de değildi ve gelecekte de olmayacak" dedi. 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T18:22+0300
2024-01-14T18:22+0300
2024-01-14T18:41+0300
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Mısır’ın başkenti Kahire’de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Gazze’de ateşkes çağrısında bulunan Vang Yi, "Tayvan hiçbir zaman bir ülke olmadı. Geçmişte de değildi ve gelecekte de olmayacak" açıklamasında bulundu. "Tayvan'ın Çin'in bölünmez bir parçası olduğunu, hiçbir zaman ayrı devlet haline gelmeyeceği gibi gelecek de Çin'e 'geri döneceğini" belirten Yi, sonrasında da Gazze'deki gelişmeler hakkında konuştu. Çinli Bakan Vang Yi: Bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için ısrarcı olunması gerekiyorGazze’de ateşkes çağrısında bulunan Vang Yi, “1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve tam egemen bir Filistin devletinin kurulması konusunda ısrarcı olunması gerekiyor” dedi.Vang Yi ve Şukri tarafından yapılan ortak açıklamada ise, sivillere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik her türlü şiddet eylemine derhal son verilmesi gerektiği vurgulanırken, İsrail işgalini sona erdirmek ve Filistin davasına adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulmak için uluslararası bir barış zirvesi çağrısında bulunuldu.
https://sputniknews.com.tr/20240113/cin-disisleri-bakanligi-tayvan-cinin-ic-meselesi-1079612514.html
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çin, tayvan, seçim, filistin, mısır
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi: Tayvan elbette birgün Çin ile tekrar birleşecek
18:22 14.01.2024 (güncellendi: 18:41 14.01.2024)
Çin Dışişleri Bakanı Tayvan'da gerçekleşen seçimler için "Tayvan hiçbir zaman bir ülke olmadı. Geçmişte de değildi ve gelecekte de olmayacak" dedi.
Mısır’ın başkenti Kahire’de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Gazze’de ateşkes çağrısında bulunan Vang Yi,
"Tayvan hiçbir zaman bir ülke olmadı. Geçmişte de değildi ve gelecekte de olmayacak" açıklamasında bulundu.
"Tayvan'ın Çin'in bölünmez bir parçası olduğunu, hiçbir zaman ayrı devlet haline gelmeyeceği gibi gelecek de Çin'e 'geri döneceğini" belirten Yi, sonrasında da Gazze'deki gelişmeler hakkında konuştu.
Çinli Bakan Vang Yi: Bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için ısrarcı olunması gerekiyor
Gazze’de ateşkes çağrısında bulunan Vang Yi, “1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve tam egemen bir Filistin devletinin kurulması konusunda ısrarcı olunması gerekiyor” dedi.
Vang Yi ve Şukri tarafından yapılan ortak açıklamada ise, sivillere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik her türlü şiddet eylemine derhal son verilmesi gerektiği vurgulanırken, İsrail işgalini sona erdirmek ve Filistin davasına adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulmak için uluslararası bir barış zirvesi çağrısında bulunuldu.