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Aziz Yıldırım'ın kuzenlerine sahte vekalet oyunu: 3 villa satılacaktı
Aziz Yıldırım'ın kuzenlerine sahte vekalet oyunu: 3 villa satılacaktı
Sputnik Türkiye
Aziz Yıldırım’ın kuzenleri Faruk Neşet Yalçın ile ablası Yaşar Zeynep Temelli’ye ait yüz milyonlarca lira değerindeki 10 adet yalı, villa ve daire sahte... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T15:50+0300
2024-02-14T15:50+0300
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aziz yıldırım
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Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım’ın kuzenleri Faruk Neşet Yalçın ile ablası Yaşar Zeynep Temelli’ye ait yüz milyonlarca lira değerindeki 10 adet yalı, villa ve daire sahte vekâletname ile satışa çıkarıldı.Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; şebeke, iki kardeşin mülklerinin devrinden önce e-devlet şifrelerini ele geçirdi. Devir son anda önlendi. 4’ü emlakçı 8 kişiye dava açıldı.İstanbul Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya göre, dikkat çeken dolandırıcılık olayı Şubat 2020’de yaşandı. Dosyaya göre, şebeke üyeleri iki kardeşin bir dizi gayrimenkule sahip olduğu bilgini edindi. Üsküdar Kandilli’de üç villa, Altunizade’de 3 ofis dairesi, Beykoz Kanlıca’da 3 yalı, Beykoz Anadolu Hisarı’nda ise bir havuzlu villa olduğu bilgisi şebekenin eline geçti.Sahte vekâletname düzenlendiYüz milyonlarca lira değerindeki mülklerin varlığını öğrenen şebeke, ikinci aşamada sahte bir vekaletname hazırladı. Isparta Uluborlu Noterliği’nden çıkarılmış gibi bir vekâletname düzenlendi. Vekâletname; Faruk Neşet Yalçın (52) ile ablası Yaşar Zeynep Temelli’nin (56), sahip oldukları gayrimenkulleri İzmir’de yaşayan Güven Ali Bülbül’ün satabileceği şeklinde düzenlendi.E-devlet hesaplarına girdilerEllerindeki sahte vekâletname ile tapu devir başvurusu yapmadan bir gün önce, şebeke üyeleri kritik bir işlem daha yaptı. Bu da iki kardeşin de e-devlet hesaplarını ele geçirmek oldu. İki kardeşin e-devlet hesaplarına giren şebeke üyeleri, tapu işlemi sırasında bu kişilerin kayıtlı GSM hatlarına mesaj gönderilmesi uygulamasını devre dışı bıraktı.Uyarı uygulaması iptal edildiİki kardeşe mesaj gönderilmesi uygulamasını devre dışı bırakan şebeke, bu işlemden 1 gün sonra, 19 Şubat 2020’de Kadıköy Tapu Müdürlüğü’ne başvurdu. Devre konu mülklerin tamamına yakınının Üsküdar Tapu Müdürlüğü bölgesinde olmasına karşın, Kadıköy’den başvuru yapılması şebekeyi de ele veren bir ‘tercih’ oldu. Güven Ali Bülbül, anılan gün iki ayrı başvuru ile 10 gayrimenkulü de Mehmet Koyuncu’ya ait Balıkesir Burhaniye’de kurulu Bim Gayrimenkul İnşaat AŞ’ye satacağını bildirdi.Üç villaya alıcı bulduSöz konusu mülklerin satışı için de adeta seferberlik başlatıldı. 4 emlakçı ile temasa geçildi. Bu kişiler, mülkleri satabilecek varlıklı müşteri arayışına girdi ve üç villanın satışı için alıcı bulundu. Ancak, şebeke için işler son aşamada sarpa sardı. Kadıköy Tapu Müdürlüğü, mülkler Üsküdar’da olduğu için ilgili tapu müdürlüğünden yetki istedi. Üsküdar Tapu Müdürlüğü de onay vermeden önce iki kardeşe ulaştı. İki kardeşten alınan ‘böyle bir başvurumuz yok’ yanıtı sonrası tapu devir işlemi iptal edildi.Tapuya gelen gözaltına alındıSaatler içinde yüz milyonlarca lira değerindeki mülkleri ele geçirmeyi planlayan şebeke için, bu aşamadan sonra işler sarpa sardı. c19 Şubat günü, ilk olarak tapuya giden emlakçılar göz altına alındı. Bu kişilerin verdiği bilgiler üzerine, organizasyonun başında olduğu anlaşılan Mehmet Koyuncu ile adına sahte vekâletname çıkarılan Güven Ali Bülbül yakalandı.
https://sputniknews.com.tr/20240213/dunyaca-unlu-markalarin-bire-bir-aynisi-kod-okutuldugunda-bile-sahte-oldugu-anlasilmiyor-1080690598.html
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aziz yıldırım, vekalet, avukat
aziz yıldırım, vekalet, avukat

Aziz Yıldırım'ın kuzenlerine sahte vekalet oyunu: 3 villa satılacaktı

15:50 14.02.2024
© AAFenerbahçe'de en uzun süre başkanlık yapan isim ise Aziz Yıldırım oldu.
Fenerbahçe'de en uzun süre başkanlık yapan isim ise Aziz Yıldırım oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© AA
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Aziz Yıldırım’ın kuzenleri Faruk Neşet Yalçın ile ablası Yaşar Zeynep Temelli’ye ait yüz milyonlarca lira değerindeki 10 adet yalı, villa ve daire sahte vekâletname ile satışa çıkarıldı.
Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım’ın kuzenleri Faruk Neşet Yalçın ile ablası Yaşar Zeynep Temelli’ye ait yüz milyonlarca lira değerindeki 10 adet yalı, villa ve daire sahte vekâletname ile satışa çıkarıldı.
Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; şebeke, iki kardeşin mülklerinin devrinden önce e-devlet şifrelerini ele geçirdi. Devir son anda önlendi. 4’ü emlakçı 8 kişiye dava açıldı.
İstanbul Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya göre, dikkat çeken dolandırıcılık olayı Şubat 2020’de yaşandı. Dosyaya göre, şebeke üyeleri iki kardeşin bir dizi gayrimenkule sahip olduğu bilgini edindi. Üsküdar Kandilli’de üç villa, Altunizade’de 3 ofis dairesi, Beykoz Kanlıca’da 3 yalı, Beykoz Anadolu Hisarı’nda ise bir havuzlu villa olduğu bilgisi şebekenin eline geçti.

Sahte vekâletname düzenlendi

Yüz milyonlarca lira değerindeki mülklerin varlığını öğrenen şebeke, ikinci aşamada sahte bir vekaletname hazırladı. Isparta Uluborlu Noterliği’nden çıkarılmış gibi bir vekâletname düzenlendi. Vekâletname; Faruk Neşet Yalçın (52) ile ablası Yaşar Zeynep Temelli’nin (56), sahip oldukları gayrimenkulleri İzmir’de yaşayan Güven Ali Bülbül’ün satabileceği şeklinde düzenlendi.

E-devlet hesaplarına girdiler

Ellerindeki sahte vekâletname ile tapu devir başvurusu yapmadan bir gün önce, şebeke üyeleri kritik bir işlem daha yaptı. Bu da iki kardeşin de e-devlet hesaplarını ele geçirmek oldu. İki kardeşin e-devlet hesaplarına giren şebeke üyeleri, tapu işlemi sırasında bu kişilerin kayıtlı GSM hatlarına mesaj gönderilmesi uygulamasını devre dışı bıraktı.

Uyarı uygulaması iptal edildi

İki kardeşe mesaj gönderilmesi uygulamasını devre dışı bırakan şebeke, bu işlemden 1 gün sonra, 19 Şubat 2020’de Kadıköy Tapu Müdürlüğü’ne başvurdu. Devre konu mülklerin tamamına yakınının Üsküdar Tapu Müdürlüğü bölgesinde olmasına karşın, Kadıköy’den başvuru yapılması şebekeyi de ele veren bir ‘tercih’ oldu. Güven Ali Bülbül, anılan gün iki ayrı başvuru ile 10 gayrimenkulü de Mehmet Koyuncu’ya ait Balıkesir Burhaniye’de kurulu Bim Gayrimenkul İnşaat AŞ’ye satacağını bildirdi.

Üç villaya alıcı buldu

Söz konusu mülklerin satışı için de adeta seferberlik başlatıldı. 4 emlakçı ile temasa geçildi. Bu kişiler, mülkleri satabilecek varlıklı müşteri arayışına girdi ve üç villanın satışı için alıcı bulundu. Ancak, şebeke için işler son aşamada sarpa sardı. Kadıköy Tapu Müdürlüğü, mülkler Üsküdar’da olduğu için ilgili tapu müdürlüğünden yetki istedi. Üsküdar Tapu Müdürlüğü de onay vermeden önce iki kardeşe ulaştı. İki kardeşten alınan ‘böyle bir başvurumuz yok’ yanıtı sonrası tapu devir işlemi iptal edildi.

Tapuya gelen gözaltına alındı

Saatler içinde yüz milyonlarca lira değerindeki mülkleri ele geçirmeyi planlayan şebeke için, bu aşamadan sonra işler sarpa sardı. c19 Şubat günü, ilk olarak tapuya giden emlakçılar göz altına alındı. Bu kişilerin verdiği bilgiler üzerine, organizasyonun başında olduğu anlaşılan Mehmet Koyuncu ile adına sahte vekâletname çıkarılan Güven Ali Bülbül yakalandı.
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