https://sputniknews.com.tr/20240213/dunyaca-unlu-markalarin-bire-bir-aynisi-kod-okutuldugunda-bile-sahte-oldugu-anlasilmiyor-1080690598.html

Dünyaca ünlü markaların bire bir aynısı: Kod okutulduğunda bile sahte olduğu anlaşılmıyor

Dünyaca ünlü markaların bire bir aynısı: Kod okutulduğunda bile sahte olduğu anlaşılmıyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'da düzenlenen sahte parfüm üreten 4 adrese operasyon gerçekleştirildi. İki kişinin gözaltına alındığı operasyonda ürünün orijinalliğini anlamak için... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T16:22+0300

2024-02-13T16:22+0300

2024-02-13T16:22+0300

sahte

parfüm

operasyon

türkiye

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İstanbul'da dünyaca ünlü parfüm markalarının birebir sahtesini üreterek, piyasaya sürme hazırlığında bulanan iki kişi 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakaladı.2 imalathane ve 2 depoda yapılan aramalarda parfüm imalatında kullanılan yüklü miktarda etil alkol, dünyaca ünlü markalara ait çok sayıda sahte parfüm, kapak ve kutuları ele geçirildi.Yakalanan R.D. ve Y.K. isimli şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.Şüphelilerin sahte parfümleri, Sultangazi'de bulunan 2 ayrı imalathanede ürettikleri, elde ettikleri sahte parfümleri 2 ayrı depoda satışa hazır hale getirdikleri belirlendi. Kod okutmak işe yaramıyorAynı zamanda sahte parfüm kutularının altındaki kodların telefonda okutan kişinin, gerçek parfüm satışının yapıldığı çeşitli sitelere yönlendirildiği ortaya çıktı.

https://sputniknews.com.tr/20240125/adanada-sahte-doktor-yaka-karti-kullanan-kadin-yakalandi-hastanede-rahat-gezebilmek-1080048535.html

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sahte parfüm nasıl anlaşılıyor, parfüm kod okutma, orijinal parfüm, dünyaca ünlü markaların sahtesi