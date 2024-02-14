https://sputniknews.com.tr/20240214/alman-ordusu-kieve-yapilan-yardim-nedeniyle-zayifliyor-1080718830.html
‘Alman ordusu, Kiev’e yapılan yardım nedeniyle zayıflıyor’
‘Alman ordusu, Kiev’e yapılan yardım nedeniyle zayıflıyor’
Sputnik Türkiye
ABD’den sonra Ukrayna’ya en fazla yardım eden AB ülkelerinin başında gelen Almanya'nın, sahip olduğu en iyi silahlarını Kiev’e vermesi nedeniyle ordusunun... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T12:07+0300
2024-02-14T12:07+0300
2024-02-14T12:07+0300
ukrayna krizi
almanya
ukrayna
alman ordusu
askeri yardım
leopard 2a4 tipi tank
kiev
berlin
rus ordusu
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Alman ordusunun, Ukrayna’daki çatışma öncesine göre birçok açıdan daha kötü donatıma sahip olduğu ve açığın ne zaman doldurulacağının henüz belli olmadığını yazan Financial Times gazetesi, haberinde, “Almanya en iyi teçhizatının çoğunu Kiev’e verdi. Bu boşlukların tekrar nasıl ve ne zaman doldurulacağı henüz belli değil” ifadesini kullandı.Ülkenin Ukrayna'ya 14 zırhlı obüs verdiğine işaret edilirken, bu obüsler, dünyada bu türden en ‘gelişmiş sistemler arasında yer alıyor.Lakin mevcut sözleşmelere göre, bu obüslerin sadece 10’u yenisiyle ikame edilecek. Almanya Savunma Bakanlığı temsilcisi, “finansmanın izin vermesi durumunda” orduya 18 obüs alabileceklerini söyledi.Öte yandan, Ukrayna’ya verilen 5 adet MARS II çoklu roketatar yerine İsrail yapımı PULS çoklu roketatarları alma planı çok yavaş ilerlerken, Alman ordusu da henüz bu alıma onay vermedi.Financial Times, “Alman ordusunun, Kiev’e verilen 18 adet Leopard 2 A6 tankının yerine yenilerini alması yıllar alabilir” diye yazdı.Finansman konusunda netlik olmaması nedeniyle bu durumun silah üreticileri için büyük sorun olduğu kaydedilen yazıda, üreticilerin gelecek garantisi olmadan yeni üretim kapasitelerine yatırım yapmak istemediği vurgulandı.Daha önce Alman Federal Meclisi ve Federal Konsey, Şansölye Olaf Scholz’un Alman ordusu için 100 milyar Euro’luk özel fon oluşturma teklifini oy çokluğuyla kabul etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240207/basbakan-scholz-almanya-ukraynaya-tek-basina-yardim-edecek-kadar-buyuk-degil-1080520348.html
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almanya, ukrayna, alman ordusu, askeri yardım, leopard 2a4 tipi tank, kiev, berlin, rus ordusu
almanya, ukrayna, alman ordusu, askeri yardım, leopard 2a4 tipi tank, kiev, berlin, rus ordusu
‘Alman ordusu, Kiev’e yapılan yardım nedeniyle zayıflıyor’
ABD’den sonra Ukrayna’ya en fazla yardım eden AB ülkelerinin başında gelen Almanya'nın, sahip olduğu en iyi silahlarını Kiev’e vermesi nedeniyle ordusunun giderek zayıfladığı iddia edildi.
Alman ordusunun, Ukrayna’daki çatışma öncesine göre birçok açıdan daha kötü donatıma sahip olduğu ve açığın ne zaman doldurulacağının henüz belli olmadığını yazan Financial Times gazetesi, haberinde, “Almanya en iyi teçhizatının çoğunu Kiev’e verdi. Bu boşlukların tekrar nasıl ve ne zaman doldurulacağı henüz belli değil” ifadesini kullandı.
Ülkenin Ukrayna'ya 14 zırhlı obüs verdiğine işaret edilirken, bu obüsler, dünyada bu türden en ‘gelişmiş sistemler arasında yer alıyor.
Lakin mevcut sözleşmelere göre, bu obüslerin sadece 10’u yenisiyle ikame edilecek. Almanya Savunma Bakanlığı temsilcisi, “finansmanın izin vermesi durumunda” orduya 18 obüs alabileceklerini söyledi.
Öte yandan, Ukrayna’ya verilen 5 adet MARS II çoklu roketatar yerine İsrail yapımı PULS çoklu roketatarları alma planı çok yavaş ilerlerken, Alman ordusu da henüz bu alıma onay vermedi.
Financial Times, “Alman ordusunun, Kiev’e verilen 18 adet Leopard 2 A6 tankının yerine yenilerini alması yıllar alabilir” diye yazdı.
Finansman konusunda netlik olmaması nedeniyle bu durumun silah üreticileri için büyük sorun olduğu kaydedilen yazıda, üreticilerin gelecek garantisi olmadan yeni üretim kapasitelerine yatırım yapmak istemediği vurgulandı.
Daha önce Alman Federal Meclisi ve Federal Konsey, Şansölye Olaf Scholz’un Alman ordusu için 100 milyar Euro’luk özel fon oluşturma teklifini oy çokluğuyla kabul etmişti.