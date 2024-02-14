https://sputniknews.com.tr/20240214/ailesinin-pubg-oynamasina-izin-vermedigi-12-yasindaki-cocuk-kendini-vurdu-1080713946.html

Ailesinin PUBG oynamasına izin vermediği 12 yaşındaki çocuk kendini vurdu

Ailesinin PUBG oynamasına izin vermediği 12 yaşındaki çocuk kendini vurdu

Sputnik Türkiye

Samsun'da ailesinin internette şiddet içeren PUBG (Papçi) adlı oyunu oynamasına izin vermediği iddia edilen 12 yaşındaki çocuk, evlerinde tabancayla kendini... 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T10:29+0300

2024-02-14T10:29+0300

2024-02-14T10:29+0300

türkiye

samsun

pubg

çocuk

silah

oyun

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1b/1070262578_0:57:1200:732_1920x0_80_0_0_db05ac20b720867953cba5585f036eb1.jpg

İddiaya göre, 12 yaşındaki E.C., internette şiddet içeren PUBG adlı oyunu oynamasına ailesi izin vermeyince evlerinde yatak odasına geçip burada tabancayla kendini kafasından vurdu. Silah sesi üzerine yatak odasına koşan ailesi çocuklarını kanlar içinde buldu. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Çocuğun yolda ambulansta kalbi durunca sağlık ekipleri çocuğu en yakın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada müdahalenin ardından duran kalbi çalıştırılan çocuk, doktor gözetiminde OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Yaralı, yoğun bakım servisinde tedavi altında alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240116/pompali-tufekle-marketi-soymaya-calistilar-gaspcilari-paspasla-kovaladi-1079714482.html

türkiye

samsun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

samsun, pubg, çocuk, silah, oyun