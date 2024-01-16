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Pompalı tüfekle marketi soymaya çalıştılar: Gaspçıları paspasla kovaladı
Pompalı tüfekle marketi soymaya çalıştılar: Gaspçıları paspasla kovaladı
Sultangazi’de yüzleri maskeli gaspçılar ellerindeki pompalı tüfekle markete girip kasiyerden paraları istedi, o sırada başka bir çalışan durumu fark edince... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
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Sultangazi Yunus Emre Mahallesi 1395. Sokak’ta bulunan bir zincir markete önceki gün akşam kapanma işlemleri yapıldığı sırada yüzleri siyah maskeli ellerinde pompalı tüfek bulunan 2 gaspçı geldi.Bir arkadaşları ise dışarıda onları gözetliyordu.İki gaspçı kasanın olduğu bölüme gidip kasiyerden paraları istedi.Bu sırada çalışanlardan biri elinde paspasla gaspçıların yanına gelip onlarla konuşarak olaya karşı çıktı.Gasp planını gerçekleştiremeyeceğini anlayan iki şüpheli hızla koşmaya başladı.Çalışan ise elinde paspasla pompalı tüfekli gaspçıları kovaladı.Hiçbir şey almadan kaçan maskeli gaspçılar için market çalışanları ihbarda bulundu.Yapılan çalışma sonrası gaspçılar yakalandı.Araçta bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.Araç içerisinde ise olay sırasında ellerinde olan 2 pompalı tüfek, şapka ve eldivenler ele geçirildi.Şüpheli Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı: O anlar kamerada
Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı: O anlar kamerada
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Pompalı tüfekle marketi soymaya çalıştılar: Gaspçıları paspasla kovaladı

17:18 16.01.2024
© İHA
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Sultangazi’de yüzleri maskeli gaspçılar ellerindeki pompalı tüfekle markete girip kasiyerden paraları istedi, o sırada başka bir çalışan durumu fark edince gaspçılara önce karşı çıktı sonra elindeki paspasla onları kovaladı.
Sultangazi Yunus Emre Mahallesi 1395. Sokak’ta bulunan bir zincir markete önceki gün akşam kapanma işlemleri yapıldığı sırada yüzleri siyah maskeli ellerinde pompalı tüfek bulunan 2 gaspçı geldi.

Bir arkadaşları ise dışarıda onları gözetliyordu.

İki gaspçı kasanın olduğu bölüme gidip kasiyerden paraları istedi.

Bu sırada çalışanlardan biri elinde paspasla gaspçıların yanına gelip onlarla konuşarak olaya karşı çıktı.

Gasp planını gerçekleştiremeyeceğini anlayan iki şüpheli hızla koşmaya başladı.

Çalışan ise elinde paspasla pompalı tüfekli gaspçıları kovaladı.

Hiçbir şey almadan kaçan maskeli gaspçılar için market çalışanları ihbarda bulundu.
Yapılan çalışma sonrası gaspçılar yakalandı.

Araçta bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Araç içerisinde ise olay sırasında ellerinde olan 2 pompalı tüfek, şapka ve eldivenler ele geçirildi.

Şüpheli Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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