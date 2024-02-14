https://sputniknews.com.tr/20240214/afad-acikladi-3-bin-862-binada-su-baskini-meydana-geldi-1080743737.html

AFAD açıkladı: 3 bin 862 binada su baskını meydana geldi

AFAD açıkladı: 3 bin 862 binada su baskını meydana geldi

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'daki şiddetli yağışlar nedeniyle 3 bin 862 binada su baskınının olduğunu bildirdi. 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T21:21+0300

2024-02-14T21:21+0300

2024-02-14T21:21+0300

türkiye

antalya

sel

su baskını

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0d/1080689549_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_575b85f2a33ba35c3f9aab6e9c5c666b.jpg

AFAD'dan yapılan açıklamada, dün Antalya genelinde başlayan şiddetli yağışlar sonucunda Antalya Merkez, Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde sel ile su baskınlarının meydana geldiği hatırlatıldı.Yağışlar nedeniyle 3 bin 297 konut, 519 iş yeri ve 46 kamu binasında su baskınlarının yaşandığı aktarılan açıklamada, "Toplam 3 bin 862 binada su baskını meydana gelmiş olup ekiplerimizin müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, baskınlardan etkilenen ev ve iş yerlerinde su tahliyesi ile temizlik çalışmalarının Destek AFAD Gönüllüleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından sürdürüldüğü belirtildi.Hasar ve zarar tespit çalışmalarının, ilgili kurumlar tarafından başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20240213/antalyada-sel-1-kisi-hayatini-kaybetti-1080684409.html

türkiye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, sel, su baskını