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AFAD açıkladı: 3 bin 862 binada su baskını meydana geldi
AFAD açıkladı: 3 bin 862 binada su baskını meydana geldi
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'daki şiddetli yağışlar nedeniyle 3 bin 862 binada su baskınının olduğunu bildirdi. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
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AFAD'dan yapılan açıklamada, dün Antalya genelinde başlayan şiddetli yağışlar sonucunda Antalya Merkez, Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde sel ile su baskınlarının meydana geldiği hatırlatıldı.Yağışlar nedeniyle 3 bin 297 konut, 519 iş yeri ve 46 kamu binasında su baskınlarının yaşandığı aktarılan açıklamada, "Toplam 3 bin 862 binada su baskını meydana gelmiş olup ekiplerimizin müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, baskınlardan etkilenen ev ve iş yerlerinde su tahliyesi ile temizlik çalışmalarının Destek AFAD Gönüllüleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından sürdürüldüğü belirtildi.Hasar ve zarar tespit çalışmalarının, ilgili kurumlar tarafından başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20240213/antalyada-sel-1-kisi-hayatini-kaybetti-1080684409.html
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antalya, sel, su baskını
antalya, sel, su baskını

AFAD açıkladı: 3 bin 862 binada su baskını meydana geldi

21:21 14.02.2024
© AA / Orhan ÇiçekAntalya'da sel
Antalya'da sel - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© AA / Orhan Çiçek
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'daki şiddetli yağışlar nedeniyle 3 bin 862 binada su baskınının olduğunu bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, dün Antalya genelinde başlayan şiddetli yağışlar sonucunda Antalya Merkez, Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde sel ile su baskınlarının meydana geldiği hatırlatıldı.
Yağışlar nedeniyle 3 bin 297 konut, 519 iş yeri ve 46 kamu binasında su baskınlarının yaşandığı aktarılan açıklamada, "Toplam 3 bin 862 binada su baskını meydana gelmiş olup ekiplerimizin müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, baskınlardan etkilenen ev ve iş yerlerinde su tahliyesi ile temizlik çalışmalarının Destek AFAD Gönüllüleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından sürdürüldüğü belirtildi.
Hasar ve zarar tespit çalışmalarının, ilgili kurumlar tarafından başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sel ve su baskınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, büyük bir gayret ve özveri ile görev yapan tüm personel ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Devletimizin tüm imkanları ile milletimizin yanındayız."
Antalya'da sel - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
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