https://sputniknews.com.tr/20240214/abd-somalide-hava-saldirisi-duzenledi-1080741970.html
ABD, Somali'de hava saldırısı düzenledi
ABD, Somali'de hava saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
ABD, Somali'de Eş-Şebab'a düzenlediği hava saldırısında 2 terör örgütü üyesini etkisiz hale getirdiğini bildirdi. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T18:56+0300
2024-02-14T18:56+0300
2024-02-14T18:56+0300
dünya
abd
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afrika kuvvetleri (africom)
somali
eş-şebab
mogadişu
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ABD Afrika Komutanlığı'ndan (AFRICOM) yapılan açıklamada, AFRICOM'un, Somali'nin Yaq Dabel mıntıkasında ordunun talebi üzerine hava saldırısı yaptığı belirtildi.Açıklamada, 9 Şubat'taki saldırıda 2 örgüt üyesinin öldüğü ve herhangi bir sivilin zarar görmediği aktarıldı.ABD, Mogadişu hükümetinin örgütle mücadelesine destek olmak için asker eğitiminin yanı sıra orduya hava desteği de veriyor.
https://sputniknews.com.tr/20240214/husiler-abd-ve-ingilterenin-yemenin-hudeyde-kentine-saldiri-duzenledigini-duyurdu-1080707614.html
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abd, abd afrika komutanlığı (africom), afrika kuvvetleri (africom), somali, eş-şebab, mogadişu
abd, abd afrika komutanlığı (africom), afrika kuvvetleri (africom), somali, eş-şebab, mogadişu
ABD, Somali'de hava saldırısı düzenledi
ABD, Somali'de Eş-Şebab'a düzenlediği hava saldırısında 2 terör örgütü üyesini etkisiz hale getirdiğini bildirdi.
ABD Afrika Komutanlığı'ndan (AFRICOM) yapılan açıklamada, AFRICOM'un, Somali'nin Yaq Dabel mıntıkasında ordunun talebi üzerine hava saldırısı yaptığı belirtildi.
Açıklamada, 9 Şubat'taki saldırıda 2 örgüt üyesinin öldüğü ve herhangi bir sivilin zarar görmediği aktarıldı.
ABD, Mogadişu hükümetinin örgütle mücadelesine destek olmak için asker eğitiminin yanı sıra orduya hava desteği de veriyor.