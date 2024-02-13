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Valilik açıkladı: Okullar bir gün daha tatil edildi
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Valilik açıkladı: Okullar bir gün daha tatil edildi
Valilik açıkladı: Okullar bir gün daha tatil edildi
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Antalya Valiliği, 3 ilçede yarın okulların tatil edildiğini açıkladı. Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde yarın okullar tatil edildi. 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T15:46+0300
2024-02-13T15:46+0300
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Valilik açıkladı: Okullar bir gün daha tatil edildi

15:46 13.02.2024
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Antalya Valiliği, 3 ilçede yarın okulların tatil edildiğini açıkladı. Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde yarın okullar tatil edildi.
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