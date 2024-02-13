https://sputniknews.com.tr/20240213/meteoroloji-ve-afadtan-dikkat-ceken-uyari-firtina-yuzunden-tatil-edilen-okullar-var-1080668784.html

Meteoroloji ve AFAD'dan dikkat çeken uyarı: Fırtına yüzünden tatil edilen okullar var

Meteoroloji ve AFAD'dan dikkat çeken uyarı: Fırtına yüzünden tatil edilen okullar var

Sputnik Türkiye

Meteoroloji 13 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. Haritada 81 il için sağanak, kar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji ve AFAD, Doğu, Güneydoğu, Karadeniz... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T07:49+0300

2024-02-13T07:49+0300

2024-02-13T09:06+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 günlük hava durumu tahminlerini açıkladı. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Mersin, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.7 günlük hava durumu raporu: Bu hafta hava nasıl olacak?Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "(13 - 19 Şubat 2024) Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta ortasından itibaren iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor" denildi.AFAD'tan uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak, bu akşamdan itibaren Antalya'nın merkez ilçelerinde yer yer şiddetli, gece ise batı ilçeleriyle Serik'te kuvvetli ve çok kuvvetli olacak. Yağışlar, yarın gece saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.Isparta'nın güneyi ve Burdur'un batısında bu akşam saatlerinden itibaren yer yer çok kuvvetli sağanak görülecek.Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. 5 ilçede eğitime bugün ara verildiAntalya'da devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Turuncu kod verilen illerSarı kod verilen illerMARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz’de kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZOrta Karadeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Malatya çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.GÜNEYDOĞU ANADOLUGaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240213/akaryakita-buyuk-zam-tabelalar-bu-rakamlari-ilk-kez-gordu-1080667962.html

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