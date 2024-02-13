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Meteoroloji ve AFAD'dan dikkat çeken uyarı: Fırtına yüzünden tatil edilen okullar var
Meteoroloji ve AFAD'dan dikkat çeken uyarı: Fırtına yüzünden tatil edilen okullar var
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Meteoroloji 13 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. Haritada 81 il için sağanak, kar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji ve AFAD, Doğu, Güneydoğu, Karadeniz... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 günlük hava durumu tahminlerini açıkladı. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Mersin, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.7 günlük hava durumu raporu: Bu hafta hava nasıl olacak?Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "(13 - 19 Şubat 2024) Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta ortasından itibaren iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor" denildi.AFAD'tan uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak, bu akşamdan itibaren Antalya'nın merkez ilçelerinde yer yer şiddetli, gece ise batı ilçeleriyle Serik'te kuvvetli ve çok kuvvetli olacak. Yağışlar, yarın gece saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.Isparta'nın güneyi ve Burdur'un batısında bu akşam saatlerinden itibaren yer yer çok kuvvetli sağanak görülecek.Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. 5 ilçede eğitime bugün ara verildiAntalya'da devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Turuncu kod verilen illerSarı kod verilen illerMARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz’de kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZOrta Karadeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Malatya çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.GÜNEYDOĞU ANADOLUGaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
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Meteoroloji ve AFAD'dan dikkat çeken uyarı: Fırtına yüzünden tatil edilen okullar var

07:49 13.02.2024 (güncellendi: 09:06 13.02.2024)
© AAFırtına
Fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© AA
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Meteoroloji 13 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. Haritada 81 il için sağanak, kar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji ve AFAD, Doğu, Güneydoğu, Karadeniz, Akdeniz ve Ege bölgesindeki 23 ile sağanak ve kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Antalya'da devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 ilçede eğitime bugün ara verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 günlük hava durumu tahminlerini açıkladı. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Mersin, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

7 günlük hava durumu raporu: Bu hafta hava nasıl olacak?

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "(13 - 19 Şubat 2024) Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta ortasından itibaren iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor" denildi.

AFAD'tan uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak, bu akşamdan itibaren Antalya'nın merkez ilçelerinde yer yer şiddetli, gece ise batı ilçeleriyle Serik'te kuvvetli ve çok kuvvetli olacak.
Yağışlar, yarın gece saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.
Isparta'nın güneyi ve Burdur'un batısında bu akşam saatlerinden itibaren yer yer çok kuvvetli sağanak görülecek.
Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

5 ilçede eğitime bugün ara verildi

Antalya'da devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.
Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır."

Turuncu kod verilen iller
Çanakkale,
Balıkesir,
Muğla,
Burdur,
Isparta,
Antalya
Sarı kod verilen iller
İzmir,
Aydın,
Manisa,
Giresun,
Trabzon,
Rize,
Artvin,
Ardahan,
Erzurum,
Kars,
Iğdır,
Ağrı,
Muş,
Bitlis,
Van,
Şırnak,
Hakkari
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 14°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz’de kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 13°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN 17°C, 22°C
Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 6°C, 14°C
Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
YOZGAT 7°C, 14°C
Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 14°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Orta Karadeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN 7°C, 16°C
Az bulutlu
SAMSUN 16°C, 21°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 14°C, 20°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Malatya çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -3°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -4°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 3°C, 12°C
Yağmur ve sağanak yağışlı
VAN -3°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 6°C, 12°C
Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SİİRT 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 10°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
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