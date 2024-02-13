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https://sputniknews.com.tr/20240213/akaryakita-buyuk-zam-tabelalar-bu-rakamlari-ilk-kez-gordu-1080667962.html
Akaryakıta büyük zam: Tabelalar bu rakamları ilk kez gördü
Akaryakıta büyük zam: Tabelalar bu rakamları ilk kez gördü
Sputnik Türkiye
Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma LPG, benzin ve motorin üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Dün geceden itibaren motorine zam geldi. ı. İşte... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
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Başta motorin ve benzin olmak üzere akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri milyonlarca araç sahibinin gündeminde yer alıyor. Dolar kurunun rekordan rekora koşması, ek vergiler ve küresel piyasalardaki fiyat artışları, akaryakıta art arda zam olarak yansıyor.12 Şubat'ı 13 Şubat'a bağlayan gece yarısından itibaren motorine 2.56 TL zam geldi. Bu zam ile birlikte motorinin litre fiyatı ilk defa 45 TL'yi aştı. İstanbul'da akaryakıt fiyatlarıAnkara akaryakıt fiyatlarıİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin için indirim ya da zam var mı?Benzin fiyatı için yeni bir indirim, zam yok.
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Akaryakıta büyük zam: Tabelalar bu rakamları ilk kez gördü

07:09 13.02.2024 (güncellendi: 07:10 13.02.2024)
© AABenzin, motorin, akaryakıt
Benzin, motorin, akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© AA
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Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma LPG, benzin ve motorin üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Dün geceden itibaren motorine zam geldi. ı. İşte, 13 Şubat 2024 LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...
Başta motorin ve benzin olmak üzere akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri milyonlarca araç sahibinin gündeminde yer alıyor. Dolar kurunun rekordan rekora koşması, ek vergiler ve küresel piyasalardaki fiyat artışları, akaryakıta art arda zam olarak yansıyor.
12 Şubat'ı 13 Şubat'a bağlayan gece yarısından itibaren motorine 2.56 TL zam geldi. Bu zam ile birlikte motorinin litre fiyatı ilk defa 45 TL'yi aştı.

İstanbul'da akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 39,29 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 44,20 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,41 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 39,38 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 44,27 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,15 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 40,07 TL
Motorin fiyatı: 45,01 TL
LPG fiyatı: 20,59 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 40,30 TL
Motorin fiyatı: 45,23 TL
LPG fiyatı: 20,62 TL

Benzin için indirim ya da zam var mı?

Benzin fiyatı için yeni bir indirim, zam yok.
Memur ve emekli zam - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
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