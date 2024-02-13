https://sputniknews.com.tr/20240213/akaryakita-buyuk-zam-tabelalar-bu-rakamlari-ilk-kez-gordu-1080667962.html

Akaryakıta büyük zam: Tabelalar bu rakamları ilk kez gördü

Akaryakıta büyük zam: Tabelalar bu rakamları ilk kez gördü

Sputnik Türkiye

Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma LPG, benzin ve motorin üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Dün geceden itibaren motorine zam geldi. ı. İşte... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T07:09+0300

2024-02-13T07:09+0300

2024-02-13T07:10+0300

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Başta motorin ve benzin olmak üzere akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri milyonlarca araç sahibinin gündeminde yer alıyor. Dolar kurunun rekordan rekora koşması, ek vergiler ve küresel piyasalardaki fiyat artışları, akaryakıta art arda zam olarak yansıyor.12 Şubat'ı 13 Şubat'a bağlayan gece yarısından itibaren motorine 2.56 TL zam geldi. Bu zam ile birlikte motorinin litre fiyatı ilk defa 45 TL'yi aştı. İstanbul'da akaryakıt fiyatlarıAnkara akaryakıt fiyatlarıİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin için indirim ya da zam var mı?Benzin fiyatı için yeni bir indirim, zam yok.

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