https://sputniknews.com.tr/20240213/trumptan-nato-ulkelerine-kiev-yardimlarini-abd-duzeyine-cikarma-talebi-1080672461.html

Trump’tan NATO ülkelerine Kiev yardımlarını ABD düzeyine çıkarma talebi

Trump’tan NATO ülkelerine Kiev yardımlarını ABD düzeyine çıkarma talebi

Sputnik Türkiye

Son dönemdeki açıklamalarıyla NATO ve AB üyelerini korkutan eski ABD Başkanı Donald Trump, NATO’daki ortakların, Ukrayna’nın ihtiyaçlarına ayırdıkları parayı... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T09:42+0300

2024-02-13T09:42+0300

2024-02-13T09:42+0300

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ABD’de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, sahip olduğu Truth Social sosyal medya platformundaki paylaşımında, “Ukrayna’ya sağladığımız yardım, NATO ülkelerinin sağladığı yardımdan 100 milyar daha fazla. Onlar ülkemizde kimseye saygı duymuyor, ama bizden çok daha az para ödemekte ısrar ediyorlar. Yeter artık. NATO, harcama seviyelerini dengelemeli. İyice talep edilirse onlar bunu yapar” diye yazdı.“Sayemde NATO son yıllarda güçlendi” diyen Trump, bunu Demokratların bile kabul ettiğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:Trump, ortakların Ukrayna için harcamalarını artırmayı ve ABD’nin sağladığı yardımla kıyaslanabilir düzeye getirmeyi reddetmesi durumunda, “ABD çıkarlarının ön plana çıkarılması” gerektiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240212/trumpin-rusya-nato-cikisina-bidendan-yanit-gecikmedi-1080647327.html

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donald trump, nato, abd, abd başkanlık seçimleri, joe biden, avrupa birliği