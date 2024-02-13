https://sputniknews.com.tr/20240213/trumptan-nato-ulkelerine-kiev-yardimlarini-abd-duzeyine-cikarma-talebi-1080672461.html
Trump’tan NATO ülkelerine Kiev yardımlarını ABD düzeyine çıkarma talebi
Trump’tan NATO ülkelerine Kiev yardımlarını ABD düzeyine çıkarma talebi
Sputnik Türkiye
Son dönemdeki açıklamalarıyla NATO ve AB üyelerini korkutan eski ABD Başkanı Donald Trump, NATO’daki ortakların, Ukrayna’nın ihtiyaçlarına ayırdıkları parayı... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T09:42+0300
2024-02-13T09:42+0300
2024-02-13T09:42+0300
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ABD’de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, sahip olduğu Truth Social sosyal medya platformundaki paylaşımında, “Ukrayna’ya sağladığımız yardım, NATO ülkelerinin sağladığı yardımdan 100 milyar daha fazla. Onlar ülkemizde kimseye saygı duymuyor, ama bizden çok daha az para ödemekte ısrar ediyorlar. Yeter artık. NATO, harcama seviyelerini dengelemeli. İyice talep edilirse onlar bunu yapar” diye yazdı.“Sayemde NATO son yıllarda güçlendi” diyen Trump, bunu Demokratların bile kabul ettiğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:Trump, ortakların Ukrayna için harcamalarını artırmayı ve ABD’nin sağladığı yardımla kıyaslanabilir düzeye getirmeyi reddetmesi durumunda, “ABD çıkarlarının ön plana çıkarılması” gerektiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240212/trumpin-rusya-nato-cikisina-bidendan-yanit-gecikmedi-1080647327.html
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donald trump, nato, abd, abd başkanlık seçimleri, joe biden, avrupa birliği
donald trump, nato, abd, abd başkanlık seçimleri, joe biden, avrupa birliği
Trump’tan NATO ülkelerine Kiev yardımlarını ABD düzeyine çıkarma talebi
Son dönemdeki açıklamalarıyla NATO ve AB üyelerini korkutan eski ABD Başkanı Donald Trump, NATO’daki ortakların, Ukrayna’nın ihtiyaçlarına ayırdıkları parayı artırması gerektiğini, aksi takdirde Washington’un kendi çıkarlarını ön plana çıkarması gerektiğini belirtti.
ABD’de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, sahip olduğu Truth Social sosyal medya platformundaki paylaşımında, “Ukrayna’ya sağladığımız yardım, NATO ülkelerinin sağladığı yardımdan 100 milyar daha fazla. Onlar ülkemizde kimseye saygı duymuyor, ama bizden çok daha az para ödemekte ısrar ediyorlar. Yeter artık. NATO, harcama seviyelerini dengelemeli. İyice talep edilirse onlar bunu yapar” diye yazdı.
“Sayemde NATO son yıllarda güçlendi” diyen Trump, bunu Demokratların bile kabul ettiğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Adil paylarını ödemeyen 20 ülkeye bunu ödemeleri gerektiğini söylediğimde, aksi takdirde ABD’nin askeri desteğini sona erdirmekle tehdit ettiğimde para nehir gibi aktı. Harika bir manzaraydı.
Trump, ortakların Ukrayna için harcamalarını artırmayı ve ABD’nin sağladığı yardımla kıyaslanabilir düzeye getirmeyi reddetmesi durumunda, “ABD çıkarlarının ön plana çıkarılması” gerektiğini vurguladı.