https://sputniknews.com.tr/20240213/trabzon-buyuksehir-belediye-baskan-adayi-genc-vatandasin-dogumundan-olumune-kadar-muhatabiyiz-1080705510.html

AK Parti Trabzon adayı Genç: Vatandaşın doğumundan ölümüne kadar muhatabıyız

AK Parti Trabzon adayı Genç: Vatandaşın doğumundan ölümüne kadar muhatabıyız

Sputnik Türkiye

Habertürk televizyon kanalında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç, "Belediyecilik sadece... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T23:55+0300

2024-02-13T23:55+0300

2024-02-13T23:58+0300

31 mart yerel seçimleri

2024 türkiye yerel seçimleri

trabzon

ak parti

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AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu canlı yayında 31 Mart Yerel Seçimleri'ne dair açıklamalarda bulundu."Siyasetin en tehlikeli yönü rehavettir. Her vatandaşımızın çok saygıdeğer bir oyu var. Sandık bir oyla başlar bir oyla tamamlanır. Siyaset iddia işidir. Yapacaklarınızla güven ortamı oluşturacaksınız ve o iddianız etrafında halkınızı toparlayacaksınız" diyen Genç sözlerine şöyle devam etti:Ahmet Metin Genç'in açıklamalarından detaylarsa şöyle:"Trabzon kadim tarihi olan bir şehirdir. Fatih'in fethettiği şehirdir. Yavuz Sultan'ın 22 yıldır şehzadelik yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 kez ziyaret ettiği bir şehirdir. Biz de göreve gelir gelmez tarihi şehir unvanına müzeler yaparak başlamak istedik. Tarihi şehir unvanımıza ait olmak üzere özellikle arkeolojik kazılar da yapılıyor şehrimizde. 1. yüzyıla ait bulgular var. Şehrimiz doğal güzellikleriyle öne çıkan bir şehir. Gelişen trendi turizm olan bir şehirdir.'Bordo mavi balığı Mozambik'te bulduk'"Başka bir Uzungöl yok, başka bir Sümela Manastırı yok. Şimdi hem Ayder hem de Uzungöl'de ciddi dönüşüm çalışmaları yapılıyor. Bu alanları korumamız lazım. Koruyarak geleceğe devretmek lazım. Şehrimize gelen ziyaretçi sayısının artırılması yoluna gittik. Tabii ki kendi vatandaşlarımızın mutluluğu için çok çok adımlar attık. Şehrin ekonomisini düşünme adına Trabzon Belediye Başkanı olarak gelen ziyaretçinin kalma sayısını da artırmam lazım. Dünyada bir tünelin içerisine ilk kez tünel akvaryum yaptık. 1,5 yılda 502 bin kişi ziyaret etti. Gürcistan'dan Trabzon'a ziyaretçiler buradaki destinasyona geliyor. Tünel akvaryumda bordo mavi balıklarımız var. Bordo mavi balığı Mozambik'te bulduk.Bütün şehirlerde olan ulaşım talepleri şehrimizde de var. Temel mesele ulaşım ve istihdam. Fındık rekoltesinin yüzde 8-9'u bizim coğrafyamıza tekabül ediyor. Geçen yıl Trabzon'a gelen ilk kez yabancı ziyaretçi yerli ziyaretçiyi geçti. Bunlar şehrin gücü. Trabzon'a gelen ziyaretçilerin tercih sebeplerinin birincisi güveni oluşturuyor. Turistlerle dilleriyle konuşmak için Arapça öğreniyorum. Turistin Arap'ı, İngiliz'i, Alman'ı olur mu? Bu manada güçlü bir şehir. Kayak tesisi kurarak turizmi yıla yaymak istiyoruz. Bu zenginlik var bu şehirde. Özel bir yatırımcı olacak. Bakanlarımız destek oldu. Sümela Manastırı'ndan yayla zirvesine kadar 12-13 kilometre yolu yapılmış durumda.Kadın istihdamını teşvik etmek amacıyla bir tekstilkent projemiz var. Sağolsun Cumhurbaşkanımız talimat veriyor. Bakanlarımız destek oluyor. Trabzon bir sanayi şehri değil. Ekonomi daha ziyade tarıma ve son yıllarda turizme dayalı ekonomi. Şehrimiz biraz sahil bandına sıkışmış bir şehir. Bir güney çevre yolu başlattık. 44 kilometre. Bu hem transit trafiğe katkı sağlayacak hem de şehrimizi güneye taşıma, yeni yaşama alanları ortaya koymak açısından yeni bir projeksiyon ortaya koyacağız.'Annenin şu sorusuna cevap vermemiz lazım ben öldükten sonra bu çocuğum ne olacak?'Küresel ısınmanın negatif etkilerini izale edecek proje güneş enerjisi ise bu dönem yaptık. Ortahisar Belediyesi olarak bütün enerjisini güneş enerjisinden elde ediyoruz. Bu yenilenebilir enerji ve enerji arzı konusunda devletimiz de bunları destekliyor. Yılda 3 milyon kilowatt saat enerji üretiyoruz. Şu anda çocuğumuza, gencimize, yaşlımıza, engellimize, sokak hayvanlarımıza, yeşile, ağaca karşı sorumluluğumuz var. 17 engelli derneğimizi bir araya topladık. Hem engelli istihdamına katkı sağlıyoruz hem de onların rehabilitasyonu. Şimdi de ciddi Otizm Yaşam Merkezi. Bunlar özel bireylerimiz. Annenin şu sorusuna cevap vermemiz lazım; ben öldükten sonra bu çocuğum ne olacak? Oradaki yaşam merkezinde yaşayacak."

https://sputniknews.com.tr/20240213/kadikoy-belediye-baskani-odabasi-aday-gosterilmeyecegimi-sosyal-medyadan-ogrendim-1080700972.html

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31 mart yerel seçimleri, trabzon, ak parti