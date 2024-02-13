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https://sputniknews.com.tr/20240213/rusyanin-dis-ticaret-fazlasinda-artis-basladi-1080693264.html
Rusya'nın dış ticaret fazlasında artış başladı
Rusya'nın dış ticaret fazlasında artış başladı
Sputnik Türkiye
Ukrayna’daki askeri operasyonu öncesi, artan dünya emtia fiyatları sayesinde enerji ihracatından elde ettiği kar fazlasıyla rekor dış ticaret verilerine ulaşan... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T17:23+0300
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Rusya Merkez Bankası tarafından paylaşılan raporda, ocak ayında ülkenin ödemeler dengesi metodolojisine göre belirlenen pozitif dış ticaret dengesi yıllık bazda yaklaşık yüzde 2 artarak 9.7 milyar dolara ulaştı.2022’de bir önceki yıla göre yüzde 66 artarak 282.3 milyar dolara çıkan Rusya’nın dış ticaret fazlası, Batı yaptırımları nedeniyle 2023'te 2.4 kat azalarak 140 milyar dolara gerilemişti.Ekonomi yaptırımların yarasını sarıyorBir gün önce ekonomi konulu hükümet toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke ekonomisinin geçen yıl yüzde 3.6’lık büyüme sergilediğini söylerken, büyümenin küresel ortalamanın üstünde gerçekleştiğinin altını çizmişti.Putin, “Ekonomik büyüme geçen yıl beklenenin üzerinde gerçekleşti. Rusya’nın ekonomisi hesaplamalarımıza göre yüzde 3.5, son verilere göre de yüzde 3.6 büyüdü. Bu oran küresel ortalamanın üzerinde” açıklamasında bulundu.Rus lider, gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin ortalama yüzde 1.5 oranında büyüdüğüne dikkat çekerken, küresel olarak bu göstergenin ortalama yüzde 3'lerde kaldığını belirtti.Rus ekonomisindeki pozitif dinamikleri, ülkenin sahip olduğu potansiyel ve iç piyasadaki başarılı eylemlerle ilişkilendiren Putin, sanayi üretiminin yıl içinde yüzde 3.5 oranında büyüdüğünü, imalat sanayinin ise yüzde 7.5 oranında büyüme performansı sergilediğini vurguladığı konuşmasında, “Bilgisayar, uçak, gemi, mobilya, elektrikli teçhizat ve taşıt üretimi gibi alanlarda çift haneli büyüme oranlarına ulaşıldı” ifadelerini kullandı.Ocak ayı enflasyonu yüzde 7.2Yaptırımların ilk açıklandığı dönemlerde düşen tüketici talebinin sonraki dönemde çok yüksek düzeyde kaldığını, bunun da yerel işletmeler üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu kaydeden Rusya Devlet Başkanı, ocak ayında bütçe açığının 308 milyar ruble olarak gerçekleştiğini belirterek geçen yılın aynı döneminde bütçe açığının 1.3 trilyon ruble olduğunu anımsattı.Bununla birlikte Rusya’nın petrol ve doğalgaz gelirlerinin yüzde 25 arttığını, bunun olumlu bir gelişme olduğunu dile getiren Putin, ocak ayı enflasyonunun yüzde 7.2 olduğunu söyledi.Enflasyona ve onun kontrol altına alınmasına özel önem verilmesi gerektiğine değinen Putin, konuşmasını “Vatandaşların gelirlerinin artırılması ve refah düzeyinin iyileştirilmesi en büyük önceliğimiz” diye tamamladı.IMF büyümeyi doğruladıIMF Birinci Genel Müdür Yardımcısı Gopinath, Foreign Policy dergisine verdiği röportajda Rusya’nın ekonomisinin beklenenden daha iyi geliştiğini söyledi.Gopinath, “Belirgin pozitif büyüme bölgesindeyiz, o (Rusya ekonomisi) beklediğimizden daha iyi gidiyor” açıklamasını yaptı.
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rusya, ekonomi, dış ticaret, ihracat, ithalat, imf, uluslararası para fonu (imf)
rusya, ekonomi, dış ticaret, ihracat, ithalat, imf, uluslararası para fonu (imf)

Rusya'nın dış ticaret fazlasında artış başladı

17:23 13.02.2024
© AARus ürünleri- İhracat- İthalat
Rus ürünleri- İhracat- İthalat - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© AA
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Ukrayna’daki askeri operasyonu öncesi, artan dünya emtia fiyatları sayesinde enerji ihracatından elde ettiği kar fazlasıyla rekor dış ticaret verilerine ulaşan Rusya, Batı yaptırımları sonrası yaşadığı kayıpları telafi etmeye başladı.
Rusya Merkez Bankası tarafından paylaşılan raporda, ocak ayında ülkenin ödemeler dengesi metodolojisine göre belirlenen pozitif dış ticaret dengesi yıllık bazda yaklaşık yüzde 2 artarak 9.7 milyar dolara ulaştı.
2022’de bir önceki yıla göre yüzde 66 artarak 282.3 milyar dolara çıkan Rusya’nın dış ticaret fazlası, Batı yaptırımları nedeniyle 2023'te 2.4 kat azalarak 140 milyar dolara gerilemişti.

Ekonomi yaptırımların yarasını sarıyor

Bir gün önce ekonomi konulu hükümet toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke ekonomisinin geçen yıl yüzde 3.6’lık büyüme sergilediğini söylerken, büyümenin küresel ortalamanın üstünde gerçekleştiğinin altını çizmişti.
Putin, “Ekonomik büyüme geçen yıl beklenenin üzerinde gerçekleşti. Rusya’nın ekonomisi hesaplamalarımıza göre yüzde 3.5, son verilere göre de yüzde 3.6 büyüdü. Bu oran küresel ortalamanın üzerinde” açıklamasında bulundu.
Rus lider, gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin ortalama yüzde 1.5 oranında büyüdüğüne dikkat çekerken, küresel olarak bu göstergenin ortalama yüzde 3'lerde kaldığını belirtti.
Rus ekonomisindeki pozitif dinamikleri, ülkenin sahip olduğu potansiyel ve iç piyasadaki başarılı eylemlerle ilişkilendiren Putin, sanayi üretiminin yıl içinde yüzde 3.5 oranında büyüdüğünü, imalat sanayinin ise yüzde 7.5 oranında büyüme performansı sergilediğini vurguladığı konuşmasında, “Bilgisayar, uçak, gemi, mobilya, elektrikli teçhizat ve taşıt üretimi gibi alanlarda çift haneli büyüme oranlarına ulaşıldı” ifadelerini kullandı.

Ocak ayı enflasyonu yüzde 7.2

Yaptırımların ilk açıklandığı dönemlerde düşen tüketici talebinin sonraki dönemde çok yüksek düzeyde kaldığını, bunun da yerel işletmeler üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu kaydeden Rusya Devlet Başkanı, ocak ayında bütçe açığının 308 milyar ruble olarak gerçekleştiğini belirterek geçen yılın aynı döneminde bütçe açığının 1.3 trilyon ruble olduğunu anımsattı.
Bununla birlikte Rusya’nın petrol ve doğalgaz gelirlerinin yüzde 25 arttığını, bunun olumlu bir gelişme olduğunu dile getiren Putin, ocak ayı enflasyonunun yüzde 7.2 olduğunu söyledi.
Enflasyona ve onun kontrol altına alınmasına özel önem verilmesi gerektiğine değinen Putin, konuşmasını “Vatandaşların gelirlerinin artırılması ve refah düzeyinin iyileştirilmesi en büyük önceliğimiz” diye tamamladı.

IMF büyümeyi doğruladı

IMF Birinci Genel Müdür Yardımcısı Gopinath, Foreign Policy dergisine verdiği röportajda Rusya’nın ekonomisinin beklenenden daha iyi geliştiğini söyledi.
Gopinath, “Belirgin pozitif büyüme bölgesindeyiz, o (Rusya ekonomisi) beklediğimizden daha iyi gidiyor” açıklamasını yaptı.
Ruble - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
DÜNYA
IMF: Rusya’nın ekonomisi beklenenden daha iyi gelişiyor
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