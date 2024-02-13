https://sputniknews.com.tr/20240213/imf-rusyanin-ekonomisi-beklenenden-daha-iyi-gelisiyor-1080667277.html

IMF: Rusya’nın ekonomisi beklenenden daha iyi gelişiyor

IMF: Rusya’nın ekonomisi beklenenden daha iyi gelişiyor

Sputnik Türkiye

Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilisi Gita Gopinath, Rusya’nın ekonomisinin beklenenden daha iyi geliştiğini belirtti. 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T00:51+0300

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IMF Birinci Genel Müdür Yardımcısı Gopinath, Foreign Policy dergisine verdiği röportajda Rusya’nın ekonomisinin beklenenden daha iyi geliştiğini söyledi.Gopinath, “Belirgin pozitif büyüme bölgesindeyiz, o (Rusya ekonomisi) beklediğimizden daha iyi gidiyor” açıklamasını yaptı.Geçen yıl IMF’nin, Rus ekonomisinin büyüme beklentilerine ilişkin tahminler nedeniyle eleştirildiğine dikkat çeken yetkili, “Sanırım artık herkes bu rakamların geçerli olduğunu kabul ediyor” vurgusunu yaptı.Ocak ayında IMF’nin baş ekonomisti ve Araştırma Direktörü Pierre-Olivier Gourinchas da Rusya’nın ekonomisinin fonun öngördüğünden daha iyi büyüme oranları ortaya koyduğunu açıklamıştı.

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imf, uluslararası para fonu (imf), rusya