https://sputniknews.com.tr/20240213/imf-rusyanin-ekonomisi-beklenenden-daha-iyi-gelisiyor-1080667277.html
IMF: Rusya’nın ekonomisi beklenenden daha iyi gelişiyor
IMF: Rusya’nın ekonomisi beklenenden daha iyi gelişiyor
Sputnik Türkiye
Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilisi Gita Gopinath, Rusya’nın ekonomisinin beklenenden daha iyi geliştiğini belirtti. 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T00:51+0300
2024-02-13T00:51+0300
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IMF Birinci Genel Müdür Yardımcısı Gopinath, Foreign Policy dergisine verdiği röportajda Rusya’nın ekonomisinin beklenenden daha iyi geliştiğini söyledi.Gopinath, “Belirgin pozitif büyüme bölgesindeyiz, o (Rusya ekonomisi) beklediğimizden daha iyi gidiyor” açıklamasını yaptı.Geçen yıl IMF’nin, Rus ekonomisinin büyüme beklentilerine ilişkin tahminler nedeniyle eleştirildiğine dikkat çeken yetkili, “Sanırım artık herkes bu rakamların geçerli olduğunu kabul ediyor” vurgusunu yaptı.Ocak ayında IMF’nin baş ekonomisti ve Araştırma Direktörü Pierre-Olivier Gourinchas da Rusya’nın ekonomisinin fonun öngördüğünden daha iyi büyüme oranları ortaya koyduğunu açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240212/putin-rusyanin-ekonomik-buyumesi-kuresel-ortalamanin-uzerinde-1080654199.html
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imf, uluslararası para fonu (imf), rusya
imf, uluslararası para fonu (imf), rusya
IMF: Rusya’nın ekonomisi beklenenden daha iyi gelişiyor
Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilisi Gita Gopinath, Rusya’nın ekonomisinin beklenenden daha iyi geliştiğini belirtti.
IMF Birinci Genel Müdür Yardımcısı Gopinath, Foreign Policy dergisine verdiği röportajda Rusya’nın ekonomisinin beklenenden daha iyi geliştiğini söyledi.
Gopinath, “Belirgin pozitif büyüme bölgesindeyiz, o (Rusya ekonomisi) beklediğimizden daha iyi gidiyor” açıklamasını yaptı.
Geçen yıl IMF’nin, Rus ekonomisinin büyüme beklentilerine ilişkin tahminler nedeniyle eleştirildiğine dikkat çeken yetkili, “Sanırım artık herkes bu rakamların geçerli olduğunu kabul ediyor” vurgusunu yaptı.
Ocak ayında IMF’nin baş ekonomisti ve Araştırma Direktörü Pierre-Olivier Gourinchas da Rusya’nın ekonomisinin fonun öngördüğünden daha iyi büyüme oranları ortaya koyduğunu açıklamıştı.