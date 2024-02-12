https://sputniknews.com.tr/20240212/putin-rusyanin-ekonomik-buyumesi-kuresel-ortalamanin-uzerinde-1080654199.html

Putin: Rusya'nın ekonomik büyümesi küresel ortalamanın üzerinde

Putin: Rusya'nın ekonomik büyümesi küresel ortalamanın üzerinde

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke ekonomisinin geçen yıl yüzde 3.6’lık büyüme sergilediğini söylerken, büyümenin küresel ortalamanın üstünde... 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T15:29+0300

2024-02-12T15:29+0300

2024-02-12T15:29+0300

ekonomi

rusya

rus ekonomisi

vladimir putin

rusya hükümeti

mihail mişustin

gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)

ekonomik yaptırım

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0c/1080654042_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_ca796d775ef63247401a34e562fe0fd8.jpg

Ekonomi konulu hükümet toplantısında konuşan Putin, “Ekonomik büyüme geçen yıl beklenenin üzerinde gerçekleşti. Rusya’nın ekonomisi hesaplamalarımıza göre yüzde 3.5, son verilere göre de yüzde 3.6 büyüdü. Bu oran küresel ortalamanın üzerinde” açıklamasında bulundu.Rus lider, gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin ortalama yüzde 1.5 oranında büyüdüğüne dikkat çekerken, küresel olarak bu göstergenin ortalama yüzde 3'lerde kaldığını belirtti.Rus ekonomisindeki pozitif dinamikleri, ülkenin sahip olduğu potansiyel ve iç piyasadaki başarılı eylemlerle ilişkilendiren Putin, sanayi üretiminin yıl içinde yüzde 3.5 oranında büyüdüğünü, imalat sanayinin ise yüzde 7.5 oranında büyüme performansı sergilediğini vurguladığı konuşmasında, “Bilgisayar, uçak, gemi, mobilya, elektrikli teçhizat ve taşıt üretimi gibi alanlarda çift haneli büyüme oranlarına ulaşıldı” ifadelerini kullandı.Ocak ayı enflasyonu yüzde 7.2Yaptırımların ilk açıklandığı dönemlerde düşen tüketici talebinin sonraki dönemde çok yüksek düzeyde kaldığını, bunun da yerel işletmeler üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu kaydeden Rusya Devlet Başkanı, ocak ayında bütçe açığının 308 milyar ruble olarak gerçekleştiğini belirterek geçen yılın aynı döneminde bütçe açığının 1.3 trilyon ruble olduğunu anımsattı.Bununla birlikte Rusya’nın petrol ve doğalgaz gelirlerinin yüzde 25 arttığını, bunun olumlu bir gelişme olduğunu dile getiren Putin, ocak ayı enflasyonunun yüzde 7.2 olduğunu söyledi.Enflasyona ve onun kontrol altına alınmasına özel önem verilmesi gerektiğine değinen Putin, konuşmasını “Vatandaşların gelirlerinin artırılması ve refah düzeyinin iyileştirilmesi en büyük önceliğimiz” diye tamamladı.

https://sputniknews.com.tr/20240130/rusya-ve-brics-ulkeleri-arasinda-ulusal-para-birimiyle-ticarette-buyuk-artis-1080175705.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rus ekonomisi, vladimir putin, rusya hükümeti, mihail mişustin, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh), ekonomik yaptırım