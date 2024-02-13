https://sputniknews.com.tr/20240213/rusya-estonya-basbakani-kallasi-arananlar-listesine-dahil-etti-1080681349.html

Rusya, Estonya Başbakanı Kallas’ı ‘arananlar listesine’ dahil etti

Rusya, Estonya Başbakanı Kallas’ı ‘arananlar listesine’ dahil etti

Sputnik Türkiye

Rusya İçişleri Bakanlığının ‘arananlar listesine’ Estonya Başbakanı Kaja Kallas dahil edilirken, Kallas’ın Sovyet askerlerine ait anıtların yıkılması nedeniyle... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T12:44+0300

2024-02-13T12:44+0300

2024-02-13T12:44+0300

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Rusya İçişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan ‘arananlar listesinde’ şu bilgi yer aldı:Estonya Başbakanının, Rusya Ceza Kanunun hangi maddesi uyarınca arama listesine dahil edildiği belirtilmedi.Kallas’ın bir ceza davası nedeniyle listeye eklendiği belirtilirken listeye Estonya Dışişleri Bakanı Taimar Peterkop’u da cezai suçlamalarla alındığı kaydedildi.Öte yandan, listede Litvanya Kültür Bakanı Simonas Kairys, 2 Polonyalı yetkili ve Polonya Ulusal Hafıza Enstitüsü Müdürünün ye aldığı eklendi.Rusya İçişleri Bakanlığı, Sovyet askerlerine ait anıtların yıkılması ve zarar verilmesi nedeniyle Kallas ve Peterkop hakkında dava açıldığını bildirirken, Estonyalı siyasetçilerin bu davanın bir parçası olarak arananlar listesine alındıkları vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20240118/estonya-basbakani-kallas-rusya-vatandaslarinin-ulkede-oy-kullanma-hakkini-elinden-almak-istiyor-1079762092.html

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rusya, estonya, kaja kallas, rusya içişleri bakanlığı, sovyet askeri, sovyet anıtı