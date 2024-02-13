https://sputniknews.com.tr/20240213/rusya-estonya-basbakani-kallasi-arananlar-listesine-dahil-etti-1080681349.html
Rusya, Estonya Başbakanı Kallas’ı ‘arananlar listesine’ dahil etti
Rusya, Estonya Başbakanı Kallas’ı ‘arananlar listesine’ dahil etti
Sputnik Türkiye
Rusya İçişleri Bakanlığının ‘arananlar listesine’ Estonya Başbakanı Kaja Kallas dahil edilirken, Kallas’ın Sovyet askerlerine ait anıtların yıkılması nedeniyle... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T12:44+0300
2024-02-13T12:44+0300
2024-02-13T12:44+0300
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Rusya İçişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan ‘arananlar listesinde’ şu bilgi yer aldı:Estonya Başbakanının, Rusya Ceza Kanunun hangi maddesi uyarınca arama listesine dahil edildiği belirtilmedi.Kallas’ın bir ceza davası nedeniyle listeye eklendiği belirtilirken listeye Estonya Dışişleri Bakanı Taimar Peterkop’u da cezai suçlamalarla alındığı kaydedildi.Öte yandan, listede Litvanya Kültür Bakanı Simonas Kairys, 2 Polonyalı yetkili ve Polonya Ulusal Hafıza Enstitüsü Müdürünün ye aldığı eklendi.Rusya İçişleri Bakanlığı, Sovyet askerlerine ait anıtların yıkılması ve zarar verilmesi nedeniyle Kallas ve Peterkop hakkında dava açıldığını bildirirken, Estonyalı siyasetçilerin bu davanın bir parçası olarak arananlar listesine alındıkları vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20240118/estonya-basbakani-kallas-rusya-vatandaslarinin-ulkede-oy-kullanma-hakkini-elinden-almak-istiyor-1079762092.html
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rusya, estonya, kaja kallas, rusya içişleri bakanlığı, sovyet askeri, sovyet anıtı
rusya, estonya, kaja kallas, rusya içişleri bakanlığı, sovyet askeri, sovyet anıtı
Rusya, Estonya Başbakanı Kallas’ı ‘arananlar listesine’ dahil etti
Rusya İçişleri Bakanlığının ‘arananlar listesine’ Estonya Başbakanı Kaja Kallas dahil edilirken, Kallas’ın Sovyet askerlerine ait anıtların yıkılması nedeniyle arandığı bildirildi.
Rusya İçişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan ‘arananlar listesinde’ şu bilgi yer aldı:
17.06.1977 doğumlu Kaja Kallas, Rusya Ceza Kanunu gereğince aranmaktadır.
Estonya Başbakanının, Rusya Ceza Kanunun hangi maddesi uyarınca arama listesine dahil edildiği belirtilmedi.
Kallas’ın bir ceza davası nedeniyle listeye eklendiği belirtilirken listeye Estonya Dışişleri Bakanı Taimar Peterkop’u da cezai suçlamalarla alındığı kaydedildi.
Öte yandan, listede Litvanya Kültür Bakanı Simonas Kairys, 2 Polonyalı yetkili ve Polonya Ulusal Hafıza Enstitüsü Müdürünün ye aldığı eklendi.
Rusya İçişleri Bakanlığı, Sovyet askerlerine ait anıtların yıkılması ve zarar verilmesi nedeniyle Kallas ve Peterkop hakkında dava açıldığını bildirirken, Estonyalı siyasetçilerin bu davanın bir parçası olarak arananlar listesine alındıkları vurgulandı.