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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240118/estonya-basbakani-kallas-rusya-vatandaslarinin-ulkede-oy-kullanma-hakkini-elinden-almak-istiyor-1079762092.html
Estonya Başbakanı Kallas, Rusya vatandaşlarının ülkede oy kullanma hakkını elinden almak istiyor
Estonya Başbakanı Kallas, Rusya vatandaşlarının ülkede oy kullanma hakkını elinden almak istiyor
Estonya Başbakanı Kaja Kallas, hükümetinin ülkede yaşayan Rusya ve Belarus vatandaşlarının yerel seçimlerde oy kullanma hakkını kısıtlama fırsatını aradığını... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T01:00+0300
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Estonya Anayasası’na göre, yerel seçimlerde ülke vatandaşlarının yanı sıra, ülkede yaşayan 16 yaş üstü diğer Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşları, üçüncü ülke vatandaşları ve vatansız kişiler oy kullanma hakkına sahip. Lakin seçimlere aday olarak yalnızca Estonya ve diğer AB ülkelerinin vatandaşları katılabiliyor.Kallas, iktidardaki koalisyonun amacının, 'Ukrayna’daki savaş' bitene kadar Rusya ve Belarus vatandaşlarının ülkedeki yerel seçimlerde oy kullanma fırsatına sahip olmaması için anayasayı değiştirmeden seçme haklarını bir an önce askıya almak olduğunu söyledi.Estonya Parlamentosu’nda konuşan Kallas, “Bu, 2025’teki yerel seçimlerinden önce yürürlüğe girecek hızlı bir çözüm olacaktı. Şimdi Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı, bunun anayasayı değiştirmeden yapmanın mümkün olmadığını iddia ediyorlar” dedi.Adalet Bakanlığı’nın yeni durum tespit analizi yapacağını ve anayasayı değiştirerek bunun nasıl yapılabileceğine dair yeni seçenek sunacağını kaydeden Kallas, “Belki parlamento gerçekten de ezici çoğunlukla bu seçeneği destekleyecek. Bildiğiniz gibi anayasayı değiştirebilmek için çok büyük oy çoğunluğuna ihtiyaç var” diye ekledi.Estonya Adalet Bakanlığı’nın bilgisine göre, Estonya’da yaklaşık 67 bin Rusya vatandaşı yaşıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230112/estonya-basbakani-kallas-ukraynaya-silah-sevkiyati-barisa-giden-yol-1065693001.html
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kaja kallas, kaya kallas, estonya, rusya, rusya-estonya ilişkileri, avrupa birliği, avrupa birliği, ukrayna krizi, ukrayna

Estonya Başbakanı Kallas, Rusya vatandaşlarının ülkede oy kullanma hakkını elinden almak istiyor

01:00 18.01.2024
© AFP 2023 / JOHN THYSEstonya Başbakanı Kaja Kallas
Estonya Başbakanı Kaja Kallas - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© AFP 2023 / JOHN THYS
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Estonya Başbakanı Kaja Kallas, hükümetinin ülkede yaşayan Rusya ve Belarus vatandaşlarının yerel seçimlerde oy kullanma hakkını kısıtlama fırsatını aradığını belirtti.
Estonya Anayasası’na göre, yerel seçimlerde ülke vatandaşlarının yanı sıra, ülkede yaşayan 16 yaş üstü diğer Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşları, üçüncü ülke vatandaşları ve vatansız kişiler oy kullanma hakkına sahip. Lakin seçimlere aday olarak yalnızca Estonya ve diğer AB ülkelerinin vatandaşları katılabiliyor.
Kallas, iktidardaki koalisyonun amacının, 'Ukrayna’daki savaş' bitene kadar Rusya ve Belarus vatandaşlarının ülkedeki yerel seçimlerde oy kullanma fırsatına sahip olmaması için anayasayı değiştirmeden seçme haklarını bir an önce askıya almak olduğunu söyledi.
Estonya Parlamentosu’nda konuşan Kallas, “Bu, 2025’teki yerel seçimlerinden önce yürürlüğe girecek hızlı bir çözüm olacaktı. Şimdi Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı, bunun anayasayı değiştirmeden yapmanın mümkün olmadığını iddia ediyorlar” dedi.
Adalet Bakanlığı’nın yeni durum tespit analizi yapacağını ve anayasayı değiştirerek bunun nasıl yapılabileceğine dair yeni seçenek sunacağını kaydeden Kallas, “Belki parlamento gerçekten de ezici çoğunlukla bu seçeneği destekleyecek. Bildiğiniz gibi anayasayı değiştirebilmek için çok büyük oy çoğunluğuna ihtiyaç var” diye ekledi.
Estonya Adalet Bakanlığı’nın bilgisine göre, Estonya’da yaklaşık 67 bin Rusya vatandaşı yaşıyor.
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